Поліція затримала хмельничанина, який виманив у військових 1 млн грн — Finance.ua
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Поліція затримала хмельничанина, який виманив у військових 1 млн грн

Кримінал
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Поліція затримала 30-річного мешканця Хмельницького, який ошукував військовослужбовців. Чоловік обіцяв за гроші пришвидшити отримання посвідчення учасника бойових дій, однак після отримання грошей на зв’язок не виходив. Наразі відомо про 15 ошуканих військових, загальна сума збитків становить 1 млн грн.
Як повідомила прес-служба поліції Запоріжжя, 30-річний хмельничанин надавав військовим реквізити банківських карт начебто третьої особи. За реквізитами вони мали оплатити послуги із пришвидшення видачі посвідки учасника бойових дій.
Захисники, які мають право на оформлення таких посвідчень, переказували гроші, аби отримати відповідні документи. У такий спосіб чоловік ошукав 15 потерпілих на понад 1 млн грн.
«Протиправну діяльність 30-річного жителя Хмельницького викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчим управлінням обласного главку поліції. За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільний телефон та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності», — йдеться у повідомленні.
Чоловікові повідомили про підозру за ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство). У разі доведення вини йому загрожує мінімум 51 тис. грн штрафу.
За матеріалами:
Zaxid.net
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