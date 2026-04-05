Вкладення українців в ОВДП сягнули історичного максимуму Вчора 08:23 — Казна та Політика

Обсяг вкладень українців в ОВДП сягнув історичного максимуму

Попит з боку українців і бізнесу на державні облігації продовжує зростати. Наразі громадяни України тримають понад 131,6 млрд грн у державних цінних паперах, що є історичним максимумом, а юридичні особи — понад 220,54 млрд гривень.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Зазначається, що у березні обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) юридичних осіб був на 26,8% більшим, ніж у березні 2025 року, а вкладення фізичних осіб — більш ніж на 53,8% більшими, ніж торік.

Розміщення ОВДП у березні 2026 року, Інфографіка: Мінфін

У лютому Мінфін провів 11 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до державного бюджету 20,3 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 15,57% річних у гривні та 3,43% — у доларах США.

Крім того, у лютому Мінфін провів аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Попит із боку учасників ринку склав 8,37 млрд гривень.

Інвесторам було запропоновано обміняти облігації одного випуску з терміном погашення 29 квітня 2026 року на облігації іншого випуску з терміном погашення 25 квітня 2029 року (термін обігу — майже 3 роки).

У результаті операції облігації з коротшим строком погашення були анульовані, що дозволило зменшити боргове навантаження на державний бюджет поточного року.

ОВДП в обігу, Інфографіка: Мінфін

Станом на 1 квітня 2026 року в обігу перебувають державні облігації на понад 2,08 трлн гривень.

Найбільшу частку портфеля утримують комерційні банки — 47,58%, далі — Національний банк України — 32,89%.

Частки інших інвесторів становлять:

юридичні особи — 10,96%,

фізичні особи — 6,54%,

страхові компанії — 1,24%,

нерезиденти — 0,78%,

територіальні громади — 0,02%.

