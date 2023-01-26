Військовий облік жінок в Україні: юрист вказав на головні моменти — Finance.ua
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Військовий облік жінок в Україні: юрист вказав на головні моменти

Казна та Політика
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В Україні восени 2022-го року був ухвалений закон Про військовий облік для жінок. Складено список професій, представниці яких за власним бажанням можуть стати на облік, зробити це обов’язково повинні тільки жінки-медики.
Юрист-волонтер Євген Промський розповів, чи відрізняється процедура взяття на військовий облік жінок і чоловіків, повідомляє ZN.UA. Так, представниці професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, беруться на облік за їхнім бажанням.
Жінки, які здобувають зараз освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, після випуску отримають тимчасове посвідчення військовозобов’язаного на 30 днів. За цей період вони повинні з’явитися у військкомат і стати на військовий облік, визначити придатність до служби й отримати військово-обліковий документ.
Жінки після отримання освіти за медичною або фармацевтичною спеціальністю, які не отримали військово-обліковий документ до початку 2023 року, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026-го.
За матеріалами:
УНІАН
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