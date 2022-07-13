Військовий облік: жінкам яких професій доведеться звернутися до центрів комплектації — Finance.ua
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Військовий облік: жінкам яких професій доведеться звернутися до центрів комплектації

Особисті фінанси
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Деяким українкам цієї осені доведеться стати на військовий облік. Всього в переліку Міністерства оборони України сім основних професій і 14 спеціальностей.
Про це йдеться в наказі № 35 Міноборони.
З 1 жовтня на військовий облік зобов’язані стати жінки, які мають такі спеціальності:
  • Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія.
  • Телекомунікації та радіотехніка.
  • Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
  • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
  • Науки про Землю, географію, фізику та астрономію.
  • Харчові технології, розробка виробництва і переробки продукції тваринництва.
  • Забезпечення військ, озброєння і військової техніки, технології легкої промисловості.
  • Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза.
  • Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, Технологія медичної діагностики та лікування.
  • Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія.
  • Ветеринарна медицина та ветеринарна гігієна.
  • Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;
  • Видавництво та поліграфія.
  • Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

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За матеріалами:
УНІАН
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