Військовий облік: жінкам яких професій доведеться звернутися до центрів комплектації — Finance.ua

Військовий облік: жінкам яких професій доведеться звернутися до центрів комплектації
Деяким українкам цієї осені доведеться стати на військовий облік. Всього в переліку Міністерства оборони України сім основних професій і 14 спеціальностей.
Про це йдеться в наказі № 35 Міноборони.
З 1 жовтня на військовий облік зобов’язані стати жінки, які мають такі спеціальності:
- Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія.
- Телекомунікації та радіотехніка.
- Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
- Науки про Землю, географію, фізику та астрономію.
- Харчові технології, розробка виробництва і переробки продукції тваринництва.
- Забезпечення військ, озброєння і військової техніки, технології легкої промисловості.
- Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза.
- Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, Технологія медичної діагностики та лікування.
- Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія.
- Ветеринарна медицина та ветеринарна гігієна.
- Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;
- Видавництво та поліграфія.
- Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.
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