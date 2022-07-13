Військовий облік: жінкам яких професій доведеться звернутися до центрів комплектації — Finance.ua

Військовий облік: жінкам яких професій доведеться звернутися до центрів комплектації Вчора 12:44 — Особисті фінанси

Деяким українкам цієї осені доведеться стати на військовий облік. Всього в переліку Міністерства оборони України сім основних професій і 14 спеціальностей.

З 1 жовтня на військовий облік зобов’язані стати жінки, які мають такі спеціальності:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія.

Телекомунікації та радіотехніка.

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Науки про Землю, географію, фізику та астрономію.

Харчові технології, розробка виробництва і переробки продукції тваринництва.

Забезпечення військ, озброєння і військової техніки, технології легкої промисловості.

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза.

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, Технологія медичної діагностики та лікування.

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія.

Ветеринарна медицина та ветеринарна гігієна.

Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія.

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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