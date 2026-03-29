Військовослужбовці заощадили 1 млрд грн через програму «Плюси» Сьогодні 07:23

Українські військовослужбовці зекономили мільярд гривень завдяки програмі «Плюси» у застосунку Армія+. Це результат щоденного використання знижок на базові витрати — від пального до доставки та покупок.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Найбільше економію військовим забезпечили АЗК — майже 80% від загальної суми. Програма дає змогу отримувати знижки на пальне, а також користуватися пропозиціями у кафе та магазинах на АЗК.

Серед інших популярних категорій — купівля, розвиток і відпочинок.

Найчастіше військові генерували код пропозиції таких партнерів:

ОККО — 490 тисяч разів;

WOG — 480 тисяч;

UKRNAFTA — 390 тисяч;

Нова пошта — 350 тисяч;

Rozetka — 200 тисяч.

Наразі у програмі «Плюси» доступні 22 партнери у 8 категоріях:

Транспорт: Укрзалізниця;

АЗК: UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel;

Доставка: Нова пошта;

Спорядження: Ukrarmor, «Балістика», Utactic, BGN Armo, DEFENCE UKRAINE;

Розвиток: Наш Формат, LifesaverSIM;

Відпочинок: Multiplex, Lviv Croissants;

Здоров’я: Дарниця;

Купівля: ROZETKA, Комп’ютерний Всесвіт, IDEALIST COFFEE & CO, «Будинок Іграшок» та «Сільпо».

Надалі планується розширення можливостей у категорії доставки та розвиток напряму «Здоров'я».

