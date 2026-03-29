Місце для вашої реклами

Військовослужбовці заощадили 1 млрд грн через програму «Плюси»

Українські військовослужбовці зекономили мільярд гривень завдяки програмі «Плюси» у застосунку Армія+. Це результат щоденного використання знижок на базові витрати — від пального до доставки та покупок.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Найбільше економію військовим забезпечили АЗК — майже 80% від загальної суми. Програма дає змогу отримувати знижки на пальне, а також користуватися пропозиціями у кафе та магазинах на АЗК.
Серед інших популярних категорій — купівля, розвиток і відпочинок.
Найчастіше військові генерували код пропозиції таких партнерів:
  • ОККО — 490 тисяч разів;
  • WOG — 480 тисяч;
  • UKRNAFTA — 390 тисяч;
  • Нова пошта — 350 тисяч;
  • Rozetka — 200 тисяч.
Наразі у програмі «Плюси» доступні 22 партнери у 8 категоріях:
  • Транспорт: Укрзалізниця;
  • АЗК: UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel;
  • Доставка: Нова пошта;
  • Спорядження: Ukrarmor, «Балістика», Utactic, BGN Armo, DEFENCE UKRAINE;
  • Розвиток: Наш Формат, LifesaverSIM;
  • Відпочинок: Multiplex, Lviv Croissants;
  • Здоров’я: Дарниця;
  • Купівля: ROZETKA, Комп’ютерний Всесвіт, IDEALIST COFFEE & CO, «Будинок Іграшок» та «Сільпо».
Надалі планується розширення можливостей у категорії доставки та розвиток напряму «Здоров'я».
Місце для вашої реклами
