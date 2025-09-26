0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Військові витрати росії вперше впадуть від початку повномасштабного вторгнення в Україну, — Reuters

50
Військові витрати росії вперше впадуть від початку повномасштабного вторгнення в Україну, — Reuters
Військові витрати росії вперше впадуть від початку повномасштабного вторгнення в Україну, — Reuters
Мінфін росії запропонував із 2026 року підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ) із 20% до 22% для фінансування військових витрат і скорочення дефіциту, який зростає під час повномасштабної війни проти України.
Пропозиція прозвучала на тлі того, що президент США Дональд Трамп назвав росію «паперовим тигром», заявивши, що вона перебуває у «великих економічних труднощах».
Російський уряд затвердив новий проєкт бюджету на 2026 рік, який деякі чиновники Кремля називають «військовим бюджетом», і оприлюднив оновлені дані щодо 2025 року, прогнозуючи падіння економічного зростання до 1% з 4,3% минулого року, пише Reuters.
Витрати на національну оборону 2026 року, наприклад, знизяться до 12,6 трлн рублів (≈$150,5 млрд) з післярадянського максимуму 13,5 трлн рублів 2025 року, про що свідчать дані в документах Мінфіну. У 2025 році дефіцит оцінюють у 2,6% ВВП — рекордний показник від початку війни, що перевищує попередній план на 53%.
Мінфін зазначив, що збільшення ПДВ нібито принесе приблизно 1,2 трлн рублів (≈$14,33 млрд) додаткових доходів у 2026 році.
Уряд також планує збільшити запозичення на 46% у 2025 році. Відомство заявило, що зростання податків спрямоване насамперед на фінансування оборони і безпеки. Крім того, пропонується підвищити податки на гральний бізнес і скасувати пільги для малого бізнесу.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems