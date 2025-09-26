Військові витрати росії вперше впадуть від початку повномасштабного вторгнення в Україну, — Reuters
Мінфін росії запропонував із 2026 року підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ) із 20% до 22% для фінансування військових витрат і скорочення дефіциту, який зростає під час повномасштабної війни проти України.
Пропозиція прозвучала на тлі того, що президент США Дональд Трамп назвав росію «паперовим тигром», заявивши, що вона перебуває у «великих економічних труднощах».
Російський уряд затвердив новий проєкт бюджету на 2026 рік, який деякі чиновники Кремля називають «військовим бюджетом», і оприлюднив оновлені дані щодо 2025 року, прогнозуючи падіння економічного зростання до 1% з 4,3% минулого року, пише Reuters.
Витрати на національну оборону 2026 року, наприклад, знизяться до 12,6 трлн рублів (≈$150,5 млрд) з післярадянського максимуму 13,5 трлн рублів 2025 року, про що свідчать дані в документах Мінфіну. У 2025 році дефіцит оцінюють у 2,6% ВВП — рекордний показник від початку війни, що перевищує попередній план на 53%.
Мінфін зазначив, що збільшення ПДВ нібито принесе приблизно 1,2 трлн рублів (≈$14,33 млрд) додаткових доходів у 2026 році.
Уряд також планує збільшити запозичення на 46% у 2025 році. Відомство заявило, що зростання податків спрямоване насамперед на фінансування оборони і безпеки. Крім того, пропонується підвищити податки на гральний бізнес і скасувати пільги для малого бізнесу.
