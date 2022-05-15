Військові рф пошкодили в Україні 23 тисячі кілометрів доріг і понад 40 залізничних мостів — Finance.ua

Військові рф пошкодили в Україні 23 тисячі кілометрів доріг і понад 40 залізничних мостів

Вчора 07:02 — Казна та Політика

російські військовослужбовці вже знищили в Україні 6,3 тис. км головних колій, а також пошкодили 23 573 км автодоріг, 289 автомобільних та 41 залізничний міст.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

«російські війська свідомо знищують цивільну інфраструктуру України. Сума тільки задокументованих збитків вже сягнула понад 90 млрд доларів, і з кожним днем війни цей показник зростає», — розповів він.

За словами міністра, наразі йдеться про втрату 6,3 тис. км головних колій, а також пошкодження 23 573 км автодоріг, 289 автомобільних та 41 залізничного мостів.

«Наразі працюємо над забезпеченням ланцюгів доставки вантажів, змінюємо напрямки торговельних потоків через блокаду українських морських портів та втрату близько 23% залізничної мережі», — додав Кубраков.

Як повідомлялось, загалом від початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 208 підприємств, 992 заклади освіти, 508 медзакладів, 562 дитсадки, 295 мостів, 156 складів, 102 релігійні споруди, 83 адмінбудівлі та 12 цивільних аеропортів.

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