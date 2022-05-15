Військові рф пошкодили в Україні 23 тисячі кілометрів доріг і понад 40 залізничних мостів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Військові рф пошкодили в Україні 23 тисячі кілометрів доріг і понад 40 залізничних мостів

Вчора 07:02Казна та Політика
72
російські військовослужбовці вже знищили в Україні 6,3 тис. км головних колій, а також пошкодили 23 573 км автодоріг, 289 автомобільних та 41 залізничний міст.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.
«російські війська свідомо знищують цивільну інфраструктуру України. Сума тільки задокументованих збитків вже сягнула понад 90 млрд доларів, і з кожним днем війни цей показник зростає», — розповів він.
За словами міністра, наразі йдеться про втрату 6,3 тис. км головних колій, а також пошкодження 23 573 км автодоріг, 289 автомобільних та 41 залізничного мостів.
«Наразі працюємо над забезпеченням ланцюгів доставки вантажів, змінюємо напрямки торговельних потоків через блокаду українських морських портів та втрату близько 23% залізничної мережі», — додав Кубраков.
Як повідомлялось, загалом від початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 208 підприємств, 992 заклади освіти, 508 медзакладів, 562 дитсадки, 295 мостів, 156 складів, 102 релігійні споруди, 83 адмінбудівлі та 12 цивільних аеропортів.
За матеріалами: Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.