Військові облігації: на аукціоні залучили 2 мільярди, ставки незмінні — Finance.ua
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Військові облігації: на аукціоні залучили 2 мільярди, ставки незмінні

Казна та Політика
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Мінфін на аукціоні 28 червня залучив 2 092 млн грн від продажу військових облігацій, ставки, як і раніше, незмінні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.
Так, інвесторам запропонували 5 випусків військових облігацій, два з яких номіновано у доларі.
Терміни обігу та річні ставки за гривневими паперами були такими:
  • 3 місяці зі ставкою 9,5%;
  • 6 місяців зі ставкою 10%;
  • 1,5 року зі ставкою 11,5%.
Випуск у доларах США обігом у 6 місяців пропонувався за ставкою 3,5% річних (залучили 46,4 млн дол). Річний доларовий випуск пропонувався зі ставкою у 3,7% (залучили 13 млн дол).
Від розміщення 3-місячних гривневих облігацій залучили 307 млн грн. Від розміщення 6-місячних гривневих — 30 млн грн, а від 1,5-річних — лише 13 млн грн.
За матеріалами:
Економічна Правда
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