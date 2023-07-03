Військові інженери створять автономний човен під управлінням ШІ — Finance.ua

Військові інженери створять автономний човен під управлінням ШІ 03.07.2023, 00:05 — Технології&Авто

Військові інженери створять автономний човен під управлінням ШІ

Тихоокеанський військово-морський центр інформаційної війни (NIWC Pacific) уклав із компанією Elbit Systems of America контракт на розробку прототипу автономного катера, який зможе самостійно відстежувати ворожі цілі.

Про це пише Defense Advancement.

Військове судно буде створено в рамках Дослідницького проєкту інформаційної війни ВМС США (IWRP) з відстеження морських цілей.

Цей проєкт є частиною загальної ініціативи армії з побудови спільної оперативної архітектури, що дасть змогу забезпечити єдине командування та управління всіма видами військ (JADC2) на суші, в повітрі, на морі, в космосі та в кіберпросторі.

Прототип катера від Elbit America охоплює різні рішення і досвід усього підприємства, зокрема дочірніх компаній Sparton і Logos Technologies, а також партнерів Alare Technologies і Nauticus Robotics.

За словами розробників, майбутній військовий катер буде володіти унікальною підвищеною автономністю, управлінням штучним інтелектом у разі потреби, автоматичним розпізнаванням цілей і можливістю доставки корисних вантажів.

За заявою представників Elbit America, прототип цього судна поліпшить розподілені морські операції завдяки використанню атрибутованих багатодоменних безпілотних систем, які можуть взаємодіяти автономно, щоб ідентифікувати ворожі цілі на полі бою і повідомляти про них, працюючи при цьому в найскладніших умовах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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