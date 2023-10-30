Військова допомога Україні привела до зростання доходів оборонних компаній США — Finance.ua

Військова допомога Україні привела до зростання доходів оборонних компаній США Сьогодні 20:20

Військова допомога Україні привела до зростання доходів оборонних компаній США

Повномасштабне вторгнення росії в Україну призвело до зростання доходів оборонних компаній, оскільки уряди США та Європи поповнюють свої запаси озброєння, після його передачі Києву.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що американські оборонні підрядники, Lockheed Martin, General Dynamics та інші, очікують, що замовлення на сотні тисяч артилерійських снарядів, сотні перехоплювачів ракет Patriot та замовлень на бронетехніку, сприятимуть покращенню їхніх результатів у наступних кварталах.

«Ми дуже швидко перейшли від 14 тис. артилерійських снарядів на місяць до 20 тис. Ми працюємо з випередженням графіка, щоб збільшити виробничі потужності до 85 тис. і навіть до 100 тис. снарядів на місяць», — сказав фінансовий директор General Dynamics Джейсон Айкен.

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Також підрозділ General Dynamics Combat Systems, який виробляє бронемашини, танки і артилерію, що використовується в Україні, збільшив свої доходи майже на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Компанія RTX, яка виробляє ракети AMRAAM (ракета класу «повітря-повітря». — Ред.), що використовуються в Україні, заявила, що з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року вона отримала замовлень на 3 млрд доларів, пов’язаних з поповненням військових запасів України й США, та очікує більшого.

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Крім того, у третьому кварталі продажі сегмента оборонних систем компанії Northrop Grumman зросли на 6% завдяки високому попиту на боєприпаси та ракетні двигуни, що використовуються в керованих реактивних системах залпового вогню (РСЗВ).

Видання підкреслює, що подібні повідомлення є частиною глобальної тенденції. Так, Шведський Saab підвищив прогноз продажів на весь рік, а німецький Rheinmetall повідомив, що прибуток у третьому кварталі підскочив завдяки високому попиту на зброю та боєприпаси.

Додається, що керівники кількох оборонних компаній також попередили, що брак кваліфікованої робочої сили та проблеми з ланцюгами постачання продовжують обмежувати їхню здатність виконувати замовлення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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