Visa відкриває технологічний хаб у Польщі та готова наймати українців — Finance.ua

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Visa відкриває технологічний хаб у Польщі та готова наймати українців

Фондовий ринок
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Visa відкриває технологічний хаб у Польщі та готова наймати українців
Visa відкриває технологічний хаб у Польщі та готова наймати українців
Компанія Visa відкриє в Польщі новий глобальний Центр технологій і продуктів.
Про це йдеться в повідомленні Visa.
Хаб стане першим для Visa в Центральній і Східній Європі та розширить присутність компанії в регіоні. Центр може працевлаштовувати українських IT-фахівців, особливо тих, хто змушений перебувати за межами України.
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«Надзвичайно приємно, що Visa, з її унікальним світовим досвідом і ноу-хау, обрала нашу країну з усіх можливих локацій, зміцнюючи тим самим позицію Польщі як найкращого місця для інвестицій у сектор нових технологій», — зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Протягом наступних кількох років у Центрі працюватимуть до 1 500 нових спеціалістів з технологій та продуктів.

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За матеріалами:
НВ
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