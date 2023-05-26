Visa відкриває технологічний хаб у Польщі та готова наймати українців — Finance.ua

Visa відкриває технологічний хаб у Польщі та готова наймати українців Сьогодні 12:47 — Фондовий ринок

Visa відкриває технологічний хаб у Польщі та готова наймати українців

Компанія Visa відкриє в Польщі новий глобальний Центр технологій і продуктів.

Про це йдеться в повідомленні Visa.

Хаб стане першим для Visa в Центральній і Східній Європі та розширить присутність компанії в регіоні. Центр може працевлаштовувати українських IT-фахівців, особливо тих, хто змушений перебувати за межами України.

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«Надзвичайно приємно, що Visa, з її унікальним світовим досвідом і ноу-хау, обрала нашу країну з усіх можливих локацій, зміцнюючи тим самим позицію Польщі як найкращого місця для інвестицій у сектор нових технологій», — зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Протягом наступних кількох років у Центрі працюватимуть до 1 500 нових спеціалістів з технологій та продуктів.

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