Visa створює венчурний фонд на $100 млн для інвестицій у ШІ-стартапи — Finance.ua
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Visa створює венчурний фонд на $100 млн для інвестицій у ШІ-стартапи

Фондовий ринок
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Visa створює венчурний фонд на $100 млн для інвестицій у ШІ-стартапи
Visa створює венчурний фонд на $100 млн для інвестицій у ШІ-стартапи
Платіжний гігант Visa запустив венчурний фонд вартістю $100 млн для стартапів у галузі генеративного штучного інтелекту.
Про це пише Reuters.
Таким чином компанія приєдналась до численного списку інвесторів, які спрямовували гроші до цього сектору у 2023-му.
Компанії Microsoft та Google Alphabet також підтримали сферу штучного інтелекту цього року, після популярності чат-бота ChatGPT.
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«Хоча більша частина генеративного штучного інтелекту досі була зосереджена на завданнях та створенні контенту, ця технологія… також суттєво змінить комерцію», — заявив головний директор з продуктів та стратегії Visa Джек Форестелл.
Нагадаємо, ChatGPT досяг 100 млн щомісячних активних користувачів у січні, через два місяці після запуску. Випуск ChatGPT започаткував гонку серед технологічних компаній, таких як Google і Microsoft, за створення аналогічних технологій.
З 6 липня OpenAI зробила загальнодоступним GPT-4. Доступ отримали усі клієнти, які платять за ChatGPT API.
Річна виручка компанії OpenAI, яка створила ChatGPT і генератор зображень DALL-E, наблизилася до $1 млрд. Ця цифра значно перевищує прогнози, які OpenAI раніше надала акціонерам.
За матеріалами:
Forbes.ua
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