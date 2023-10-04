Visa створює венчурний фонд на $100 млн для інвестицій у ШІ-стартапи — Finance.ua

Visa створює венчурний фонд на $100 млн для інвестицій у ШІ-стартапи 04.10.2023, 01:22 — Фондовий ринок

Visa створює венчурний фонд на $100 млн для інвестицій у ШІ-стартапи

Платіжний гігант Visa запустив венчурний фонд вартістю $100 млн для стартапів у галузі генеративного штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Таким чином компанія приєдналась до численного списку інвесторів, які спрямовували гроші до цього сектору у 2023-му.

Компанії Microsoft та Google Alphabet також підтримали сферу штучного інтелекту цього року, після популярності чат-бота ChatGPT.

«Хоча більша частина генеративного штучного інтелекту досі була зосереджена на завданнях та створенні контенту, ця технологія… також суттєво змінить комерцію», — заявив головний директор з продуктів та стратегії Visa Джек Форестелл.

Нагадаємо, ChatGPT досяг 100 млн щомісячних активних користувачів у січні, через два місяці після запуску. Випуск ChatGPT започаткував гонку серед технологічних компаній, таких як Google і Microsoft, за створення аналогічних технологій.

З 6 липня OpenAI зробила загальнодоступним GPT-4. Доступ отримали усі клієнти, які платять за ChatGPT API.

Річна виручка компанії OpenAI, яка створила ChatGPT і генератор зображень DALL-E, наблизилася до $1 млрд. Ця цифра значно перевищує прогнози, які OpenAI раніше надала акціонерам.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.