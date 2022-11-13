Вірогідність блекауту: бути, чи не бути (інфографіка) — Finance.ua

Вірогідність блекауту: бути, чи не бути (інфографіка) Сьогодні 08:32 — Енергетика

Сьогодні ми всією країною замислюємось, як влаштована наша енергосистема, чи можливий повний блекаут. Що буде, якщо руйнування стануть критичними, і як це вплине на вартість електроенергії.

Щоб прояснити важливі для життя моменти, Finance.ua поговорив з експертами: Олександром Харченком, головою Центру енергетичних досліджень, (м. Київ), та Костянтином Криницьким, керівником відділу енергетики ГО «Екодія» (м. Київ).

Поки триває відновлення систем, країна впроваджує відключення та закликає свідомо користуватись електроенергією.

Рішення про обмеження електроспоживання ухвалює диспетчерський центр у складі Укренерго.

В режимі реального часу він моніторить, в якому регіоні зростає потреба в електроенергії і куди її неможливо доставити. Потім «спускає» рішення на обленерго про тимчасові обмеження.

Вірогідність блекауту: бути, чи не бути

Енергетики контролюють невеликий дисбаланс у споживанні та виробництві енергії за допомогою ручного керування відключеннями. Але суттєвий дисбаланс запускає систему аварійного захисту. Тоді вимкнення «несуться» самостійно один за одним, як доміно. Так величезні райони або міста стають знеструмленими.

«Блекаут означає, що енергосистема повністю втратила керованість. Водночас відбувається велика кількість аварій різного роду в самій системі, які спровоковані цими ж самовільними відключеннями», — пояснює Олександр Харченко.

За словами Костянтина Криницького, шанс повного виведення з ладу енергетичної системи та блекауту по всій країні залишається низьким.

«Проте відключення світла/тепла на локальному рівні (у деяких містах/регіонах) на декілька діб або навіть тижнів вже розглядається державою, як реалістичний сценарій. Усе залежатиме від обстрілів та їхньої масштабності. Чим більше їх буде — тим більше шансів, що ситуація погіршиться», — каже Криницький.

Олександр Харченко додає, що наразі йде відпрацювання плану В, С... тощо. Щоб розуміти, як той чи інший регіон буде заживлений, якщо буде атака.

На думку голови Центру енергетичних досліджень ми маємо великий резерв міцності і до повного блекауту ще далеко:

«На сьогодні наші диспетчери й інженери показують віртуозне управління системою! Крім того, ми залежимо від обладнання. На цей час, хоч і з трудом, вистачає можливостей на ремонт і заміну обладнання. Навіть на об’єктах з прямим влучанням постачання відновлюється протягом 10-12 годин, і це доволі оперативно», — розповідає Харченко.

Підтверджує слова про запас міцності і Криницький, позитивно говорячи про точку безповоротності для енергосистеми України:

«Хороша новина полягає в тому, що наші мережі зацикльовані, є можливості резервування, лінії передач — розгалужені. Споживачів можна перепід’єднувати у разі атак на певні ділянки. Тому навіть знищення частини генеруючих потужностей не має призвести до повного колапсу системи. Іронічно, але тут також певну позитивну роль відіграє той фактор, що енергосистема України — радянського зразка і від самого початку будувалася із думкою про потенційні масовані атаки на неї», — каже він.

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