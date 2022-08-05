Virgin Galactic знову відклала польоти з космічними туристами — Finance.ua

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Virgin Galactic знову відклала польоти з космічними туристами

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Virgin Galactic знову відклала польоти з космічними туристами
Virgin Galactic знову відклала польоти з космічними туристами
Американська компанія Virgin Galactic знову відклала початок комерційних польотів свого суборбітального корабля SpaceShipTwo з космічними туристами.
Про це повідомляє SpaceNews.
Повідомляється, що компанія сподівається почати польоти в другому кварталі 2023 року, хоча до цього передбачалося, що перші космічні туристи відправляться вже в першому кварталі наступного року. Чергова затримка пов’язана з тим, що ремонт літака-носія WhiteKnightTwo зайняв більше часу, ніж планувалося.
Крім того, досі є проблеми з набором персоналу, який буде обслуговувати польоти. На сьогодні викуплено понад 800 з 1000 доступних квитків. Очікується, що останні 100 місць зарезервують для приватних і державних дослідників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни на квиток для польоту з компанією Virgin Galactic становлять 450 тисяч доларів. При цьому третину від цієї суми потрібно внести відразу авансом.
За матеріалами:
РБК-Україна
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