Virgin Galactic підвищує ціни на космічні тури — Finance.ua

Virgin Galactic підвищує ціни на космічні тури Сьогодні 23:20 — Світ

Virgin Galactic підвищує ціни на космічні тури

Virgin Galactic Holdings Inc. заявила, що планує підвищити ціни на свої космічні туристичні польоти, коли відновить продажі в першому кварталі 2026 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія, заснована Річардом Бренсоном, продавала квитки на суборбітальні прогулянки на своєму майбутньому космічному кораблі Delta за ціною близько $600 тис. за місце. Керівники компанії не розкрили нову ціну під час телефонної розмови з аналітиками після того, як Virgin Galactic повідомила про результати за перший квартал.

Читайте також Компанія Virgin Galactic розробила проєкт суборбітального корабля Delta для космічних подорожей

Компанія конкурує з Blue Origin LLC Джеффа Безоса у сфері продажу коротких польотів у космос для огляду визначних пам’яток і досліджень.

Перший політ на новому космічному кораблі — дослідницька місія — запланований на літо 2026 року, а польоти приватних астронавтів заплановані на осінь того ж року, повідомила компанія. Virgin Galactic призупинила туристичні операції в червні 2024 року, щоб зосередитися на розробці свого модернізованого космічного корабля Delta.

Акції Virgin Galactic, які впали до рівня нижче $5, зросли приблизно на 13% на постмаркетингових торгах після закриття на рівні $3,35.

Оновлені кораблі Delta вміщатимуть шість пасажирів, що на два більше, ніж у транспортному засобі, який використовувався під час попередніх польотів. Новий корабель також призначений для швидшого перельоту між місіями. Компанія заявила, що за допомогою нового космічного корабля вона зможе ліквідувати існуюче відставання у кількості власників квитків приблизно за рік.

Virgin Galactic повідомила про прибуток у розмірі близько $460 тис. за перший квартал, що трохи вище, ніж очікували аналітики (близько $400 тис.).

Компанія повідомила про від’ємний вільний грошовий потік у розмірі $122 млн у цьому кварталі, як і в аналогічному періоді минулого року. У другому кварталі Virgin Galactic очікує від’ємний вільний грошовий потік у розмірі від $105 млн до $115 млн.

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.