Virgin Galactic підвищує ціни на космічні тури — Finance.ua

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Virgin Galactic підвищує ціни на космічні тури

Світ
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Virgin Galactic підвищує ціни на космічні тури
Virgin Galactic підвищує ціни на космічні тури
Virgin Galactic Holdings Inc. заявила, що планує підвищити ціни на свої космічні туристичні польоти, коли відновить продажі в першому кварталі 2026 року.
Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія, заснована Річардом Бренсоном, продавала квитки на суборбітальні прогулянки на своєму майбутньому космічному кораблі Delta за ціною близько $600 тис. за місце. Керівники компанії не розкрили нову ціну під час телефонної розмови з аналітиками після того, як Virgin Galactic повідомила про результати за перший квартал.
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Компанія конкурує з Blue Origin LLC Джеффа Безоса у сфері продажу коротких польотів у космос для огляду визначних пам’яток і досліджень.
Перший політ на новому космічному кораблі — дослідницька місія — запланований на літо 2026 року, а польоти приватних астронавтів заплановані на осінь того ж року, повідомила компанія. Virgin Galactic призупинила туристичні операції в червні 2024 року, щоб зосередитися на розробці свого модернізованого космічного корабля Delta.
Акції Virgin Galactic, які впали до рівня нижче $5, зросли приблизно на 13% на постмаркетингових торгах після закриття на рівні $3,35.
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Оновлені кораблі Delta вміщатимуть шість пасажирів, що на два більше, ніж у транспортному засобі, який використовувався під час попередніх польотів. Новий корабель також призначений для швидшого перельоту між місіями. Компанія заявила, що за допомогою нового космічного корабля вона зможе ліквідувати існуюче відставання у кількості власників квитків приблизно за рік.
Virgin Galactic повідомила про прибуток у розмірі близько $460 тис. за перший квартал, що трохи вище, ніж очікували аналітики (близько $400 тис.).
Компанія повідомила про від’ємний вільний грошовий потік у розмірі $122 млн у цьому кварталі, як і в аналогічному періоді минулого року. У другому кварталі Virgin Galactic очікує від’ємний вільний грошовий потік у розмірі від $105 млн до $115 млн.
За матеріалами:
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