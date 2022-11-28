Відвідуваність столичних торгових центрів знизилася на третину — Finance.ua
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Відвідуваність столичних торгових центрів знизилася на третину

Фондовий ринок
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У листопаді 2022 року зафіксовано скорочення на 32,2% відвідуваності торговельних центрів Києва — з 506 до 343 осіб на тисячу квадратних метрів проти показників минулого року.
Про це повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ).
«На тлі ситуації, що склалася, відвідуваність столичних торгових центрів у листопаді цього року склала 343 особи на 1000 кв.м. Для порівняння — у цей час минулого року цей показник становив 506 осіб на 1000 кв. м. Тобто відвідуваність торгових об’єктів за рік знизилася на 32,2%», — йдеться у повідомленні.
В УРТЦ зазначають, що наразі спостерігається зміна структури товарообігу ритейлерів — скорочення витрат на одяг, портативну електроніку, периферійну техніку, меблі, товари на тлі збільшення витрат на продукти харчування.
Крім того, в УРТЦ наголошують, що вакантність торгових центрів Києва на кінець листопада 2022 року становить у середньому 18,8%. Найбільший рівень вільних приміщень зафіксовано у великоформатних об’єктів регіонального (26,0%) та окружного форматів (17,9%).
Високий рівень вакантності у ТЦ дослідники пов’язують із зупинкою роботи під час воєнного стану міжнародних операторів.
Як повідомлялося, на 1 листопада в Україні відновили роботу 88% торгових центрів, на півночі та заході вже працюють усі ТЦ, а найбільше непрацюючих залишаються на сході країни.
За матеріалами:
Укрінформ
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