Відвантаження довгого прокату за кордон зросли на 82,1% — Finance.ua

Відвантаження довгого прокату за кордон зросли на 82,1% Сьогодні 14:26

Металургійні підприємства України за підсумками січня 2024 року збільшили експорт довгого сталевого прокату на 82,1% у порівнянні з аналогічним місяцем 2023 року — до 43,2 тис. т. Виручка від експорту відповідної продукції зросла на 57,7% р./р. — до $35,23 млн.

Про це свідчать дані Державної митної служби

У порівнянні з груднем 2023-го у січні поточного року експорт довгого прокату скоротився на 15,5%, а виручка — на 3,6%.

Найбільше за місяць експортовано прутків та брусків гарячекатаних у бунтах (код УКТЗЕД — 7213) — 13,99 тис. т (+31,5% р./р.; -36,3% р./р.) на $8,45 млн (+26,1% р./р.; -34,4% р./р.). Також експортовано 13,83 тис. т (+59,2% р./р.; +5,4% м./м.) дроту з вуглецевої сталі (УКТЗЕД — 7217) на $12,1 млн (+35% р./р.; +7,2% м./м.).

Трійку лідерів серед видів довгого прокату за обсягами експорту з України в січні закривають інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, кручені (УКТЗЕД — 7214) — 6,83 тис. т (+272% р./р.; -35,1% м./м.) на $4,06 млн (+212,1% р./р.; -34,2% м./м.).

Найбільшими споживачами українських гарячекатаних прутків та брусків за місяць є:

Румунія — 49,8%

Польща 42,7% у грошовому еквіваленті.

Польща (36,7%) й Німеччина (18,8%) спожили близько 60% дроту українського виробництва. Серед основних покупців інших прутків та брусків — Польща (58,4%) та Молдова (33,9%).

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