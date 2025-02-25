Відтік коштів з криптопродуктів зріс до $508 млн — Finance.ua

Відтік коштів з криптопродуктів зріс до $508 млн Сьогодні 02:05 — Криптовалюта

Відтік коштів з криптопродуктів зріс до $508 млн

У період із 17 по 21 лютого 2025 року відтік капіталу з криптопродуктів склав $508 млн, за останні два тижні показник зріс до близько $924 млн. Перед цим за 18 тижнів у криптофонди надійшло загалом $29 млрд, йдеться в щотижневому звіті CoinShares

Експерти вважають, що негативні показники зумовлені обережністю інвесторів після інавгурації президента США Дональда Трампа і невизначеності щодо торгових мит, інфляції та монетарної політики.

«Це також помітно у зниженні торгівельної активності: обсяг торгів за тиждень скоротився з $22 млрд до $13 млрд», — йдеться в повідомленні.

У CoinShares заявили, що біткоїн став основним об’єктом продажів, втративши $571 млн, у решті продуктах на базі альткоїнів позитивні показники.

Проте виділяється XRP з припливом коштів на суму $38,3 млн, а загальний обсяг інвестицій у продукти на базі активу з середини листопада 2024 року досяг $819 млн, «що відображає сподівання інвесторів на можливе припинення судового позову з боку Комісії з цінних паперів та бірж США».

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