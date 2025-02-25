Відтік коштів з криптопродуктів зріс до $508 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відтік коштів з криптопродуктів зріс до $508 млн

Криптовалюта
10
Відтік коштів з криптопродуктів зріс до $508 млн
Відтік коштів з криптопродуктів зріс до $508 млн
У період із 17 по 21 лютого 2025 року відтік капіталу з криптопродуктів склав $508 млн, за останні два тижні показник зріс до близько $924 млн. Перед цим за 18 тижнів у криптофонди надійшло загалом $29 млрд, йдеться в щотижневому звіті CoinShares.
Експерти вважають, що негативні показники зумовлені обережністю інвесторів після інавгурації президента США Дональда Трампа і невизначеності щодо торгових мит, інфляції та монетарної політики.
«Це також помітно у зниженні торгівельної активності: обсяг торгів за тиждень скоротився з $22 млрд до $13 млрд», — йдеться в повідомленні.
У CoinShares заявили, що біткоїн став основним об’єктом продажів, втративши $571 млн, у решті продуктах на базі альткоїнів позитивні показники.
Проте виділяється XRP з припливом коштів на суму $38,3 млн, а загальний обсяг інвестицій у продукти на базі активу з середини листопада 2024 року досяг $819 млн, «що відображає сподівання інвесторів на можливе припинення судового позову з боку Комісії з цінних паперів та бірж США».
За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.