Відтік капіталу з росії сягнув $253 млрд з початку війни — Finance.ua
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Відтік капіталу з росії сягнув $253 млрд з початку війни

Світ
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Відтік капіталу з росії сягнув $253 млрд з початку війни
Відтік капіталу з росії сягнув $253 млрд з початку війни
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що відтік капіталу з росії від початку широкомасштабного вторгнення в Україну досяг рекордних $253 млрд.
«За 2022 рік із рф пішло $239 млрд — це вчетверо більше, ніж в 2021 році», — написав Єрмак у Telegram.
Він зазначив, що в першій половині 2023 року відтік становив додаткові $27 млрд.
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«Темпи відтоку капіталу досягли 13% ВВП і побили усі можливі рекорди», — додав керівник Офісу президента.
Наприкінці минулого року Банк росії підвищив прогноз чистого відтоку капіталу з РФ у 2022 році з $246 млрд до $251 млрд, що понад втричі перевищує показник 2021 року ($74 млрд).
Нагадаємо, Держдума ухвалила закон, що дозволяє зареєстрованим за кордоном компаніям засновувати в російських спеціальних адміністративних районах (САР) дочірні структури з передачею їм своїх активів.
З ринку росії у червні пішли 13 міжнародних компаній, зокрема один із найбільших світових виробників автомобільних покришок Michelin Group, німецька компанія Bosch та американська хімічна корпорація 3M.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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