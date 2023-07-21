Картки російського банку «тинькофф» припиняють працювати за кордоном через санкції — Finance.ua

Картки російського банку «тинькофф» припиняють працювати за кордоном через санкції Сьогодні 12:45 — Фондовий ринок

Картки UnionPay російського банку «тинькофф» з 21 липня вже не працюють за кордоном через запроваджені проти нього санкції. Про це банк повідомив у своєму телеграм-каналі, пише УНН.

Фінансова установа країни-агресора порадила своїм клієнтам за кордоном зняти готівку найближчим часом. При чому у росії, як запевняє банк картки продовжать працювати в звичайному режимі.

У «тинькофф» додали, що скоро припинять випуск карток UnionPay через запроваджені санкції.

«Ми знаємо, що багатьох людей хвилюють картки Union Pay. 1. Якщо у вас є картка цієї платіжної системи, то 21 липня вона перестане працювати за кордоном у зв’язку з введеними санкціями. Рекомендую зняти готівку найближчим часом. У росії картки продовжують працювати в звичайному режимі. 2. Найближчим часом ми припиняємо випуск карток Union Pay за рішенням платіжної системи», — написали у банку країни-агресора.

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