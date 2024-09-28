Відсутність прописки: який штраф загрожує особам, які не мають реєстрації — Finance.ua
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Відсутність прописки: який штраф загрожує особам, які не мають реєстрації

Особисті фінанси
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Відсутність прописки: який штраф загрожує особам, які не мають реєстрації
Відсутність прописки: який штраф загрожує особам, які не мають реєстрації
В Україні закон регулює вимоги щодо реєстрації місця проживання громадян та іноземців. У разі порушення цих вимог передбачені штрафи та інші санкції.
Який розмір штрафу загрожує, якщо людина не має реєстрації, пише «Телеканал 24».

Скільки можна проживати без прописки

Штрафи за відсутність прописки регулює Стаття 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
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Проживати в Україні без прописки можна не довше 30 днів.
«Як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, що легально перебувають в Україні, зобов’язані задекларувати або зареєструвати своє нове місце проживання протягом 30 календарних днів після переїзду», — йдеться у документі.
Зазначається, іноземці та особи без громадянства, які отримали довідку про звернення за захистом, також мають право зареєструвати своє місце перебування в Україні.

Розмір штрафу

У випадку, якщо цю вимогу порушено не на великий термін, можна обійтися попередженням.
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Якщо порушення триває протягом року, особа може бути оштрафована на суму від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — тобто від 17 до 51 грн.
Рішення щодо штрафів можуть приймати виконавчі комітети сільських, селищних або міських рад, а не суди.
За матеріалами:
Телеканал 24
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