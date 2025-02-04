Відсутність аптечки та вогнегасника в авто: юристи пояснили, кому загрожує штраф та втрата прав — Finance.ua
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Відсутність аптечки та вогнегасника в авто: юристи пояснили, кому загрожує штраф та втрата прав

Технології&Авто
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Відсутність аптечки та вогнегасника в авто: юристи пояснили, кому загрожує штраф та втрата прав
Відсутність аптечки та вогнегасника в авто: юристи пояснили, кому загрожує штраф та втрата прав
Водії в Україні можуть зіткнутися із серйозними наслідками за відсутність в автомобілі аптечки та вогнегасника.
Незважаючи на те, що багато хто вважає позбавлення прав водія мірою покарання виключно за серйозні порушення, такі як перевищення швидкості або ДТП, правила дорожнього руху (ПДР) передбачають відповідальність і за відсутність обов’язкового обладнання в транспортному засобі.
Юристи нагадують, що для автомобілів, які використовуються у пасажирських перевезеннях, порушення загрожує штрафом у розмірі 680 гривень. При повторному порушенні покарання може бути посилено до адміністративного арешту строком від 5 до 10 діб або позбавлення прав водія на термін від 3 до 6 місяців.
Особлива увага приділяється легковим автомобілям. Поліцейські можуть залучати водіїв до відповідальності за відсутність зазначених предметів. Однак, згідно з юристами, покарання за подібне порушення має обмежуватись лише попередженням. У випадках, коли водію виписують штраф або вживають більш серйозних заходів, такі дії можуть бути оскаржені в суді як незаконні.
Раніше також повідомлялося про інші адміністративні покарання, передбачені за відсутність тих чи інших предметів у водія.
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За матеріалами:
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