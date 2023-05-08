Відсоток орендованих площ у київських ТРЦ сягнув 10-річного мінімуму — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відсоток орендованих площ у київських ТРЦ сягнув 10-річного мінімуму

Нерухомість
17
Відсоток орендованих площ у київських ТРЦ сягнув 10-річного мінімуму
Відсоток орендованих площ у київських ТРЦ сягнув 10-річного мінімуму
Київські торговельні центри зараз мають більше вільних площ, ніж будь-коли за останні десять років.
Про це повідомляє Forbes, посилаючись на дані компанії Colliers Ukraine.
Наразі пустує торговельна площа, що дорівнює 38 футбольним полям. Найменш заповнений ТРЦ Blockbuster — його вакантність складає близько 40%. У ТРЦ Respublika Park на Окружній дорозі порожні 15% площ. У центрах, розташованих у густонаселених районах, ситуація краща: ТРЦ Аладдін має 5% вільних місць, Smart Plaza Polytech, Smart Plaza Obolon та Piramida — близько нуля.

Які причини?

Одна з причин, чому люди стали менше ходити до ТРЦ, — зупинка роботи магазинів-магнітів, таких як Zara, Bershka, H&M. Також після початку російського вторгнення пішли з ринку бренди GAP і Marks&Spencer.
Вийшли з ринку російські та білоруські ритейлери: Gloria Jeans, Ostin, BeFree.
Крім цього, люди менше ходили і через повітряні тривоги. Торік торговельні центри були зачинені з цієї причини сумарно майже 30 днів.
Водночас у торговельні центри приходять нові бренди, зокрема українські. Так, у Respublika Park відкрили магазини меблева фабрика Constanta з Харкова та продавці одягу US Polo, які тікали з Маріуполя. Прийшов польський бренд одягу Ohnik.

Як ТРЦ намагаються врятувати ситуацію?

Зниження орендних ставок, не менш як на 50%, — головний захід зі сторони ТРЦ із втримання орендарів. Український виробник одягу «Goldi льонокомбінат» відкрив близько 10 нових магазинів, скориставшись здешевшанням оренди.
Крім цього, щоб заповнити вільні квадратні метри, ТРЦ відкривають нетипові точки. У Retroville з’явився сервісний центр МВС. А в Gulliver — дитячий музей «Відкривай портал у науку».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Хмарочос
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.