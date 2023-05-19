Відсьогодні відкриті торги на Prozorro знову проходитимуть з аукціонами — Finance.ua
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Відсьогодні відкриті торги на Prozorro знову проходитимуть з аукціонами

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Відсьогодні відкриті торги на Prozorro знову проходитимуть з аукціонами
Відсьогодні відкриті торги на Prozorro знову проходитимуть з аукціонами
19 травня набрала чинності Постанова Кабміну № 471, яка повертає трираундові аукціони в публічні закупівлі.
Відсьогодні відкриті торги на Prozorro за замовчуванням будуть проходити з трираундовим аукціоном. Його правила залишаються незмінними: кожен учасник має три кроки на пониження своєї ціни, а право останнього кроку отримує той, хто надав найнижчу ціну при подачі пропозиції.
Нагадаємо, що раніше уряд тимчасово скасовував трираундові аукціони у відкритих торгах на Prozorro, аби забезпечити рівні права учасників під час регулярних і тривалих відключень світла.
«Ми дуже чекали на повернення аукціонів у Prozorro. І переконані, що в закупівлях, де є конкуренція між багатьма постачальниками, цей механізм спонукатиме бізнес активно змагатися між собою та пропонувати державі найвигідніші ціни», — коментує директор ДП «Прозорро» Микола Ткаченко.
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Водночас постанова також передбачає, що замовник може самостійно прийняти рішення про проведення відкритих торгів без аукціону, якщо надасть обґрунтування цього рішення. Така опціональність аукціону в Prozorro дозволить гнучко реагувати на ситуацію з енергопостачанням або іншими форс-мажорами, викликаними війною. За відсутності трираундового аукціону перемагатиме той учасник, який подав найнижчу ціну на етапі подання пропозиції
Крім того, сьогодні набрала чинності ще низка важливих змін у правилах публічних закупівель на час воєнного стану:
  • Державна аудиторська служба України отримала право здійснювати моніторинг за прямими договорами. Це допоможе контролювати, чи правомірно замовники укладають прямі контракти замість проведення процедур у Prozorro;
  • в закупівлях зможуть брати участь компанії, активи яких передані до АРМА;
  • закупівлі за кредитні кошти міжнародних організацій можуть проводитися в системі Prozorro, але з урахуванням додаткових умов та вимог цих організацій. Відзначимо, що вже 30 червня в Prozorro буде реалізована процедура закупівлі за правилами Світового банку.
За матеріалами:
Finance.ua
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