Відсьогодні відкриті торги на Prozorro знову проходитимуть з аукціонами — Finance.ua

Відсьогодні відкриті торги на Prozorro знову проходитимуть з аукціонами Сьогодні 15:36

Відсьогодні відкриті торги на Prozorro знову проходитимуть з аукціонами

19 травня набрала чинності Постанова Кабміну № 471, яка повертає трираундові аукціони в публічні закупівлі.

Відсьогодні відкриті торги на Prozorro за замовчуванням будуть проходити з трираундовим аукціоном. Його правила залишаються незмінними: кожен учасник має три кроки на пониження своєї ціни, а право останнього кроку отримує той, хто надав найнижчу ціну при подачі пропозиції.

Нагадаємо, що раніше уряд тимчасово скасовував трираундові аукціони у відкритих торгах на Prozorro, аби забезпечити рівні права учасників під час регулярних і тривалих відключень світла.

«Ми дуже чекали на повернення аукціонів у Prozorro. І переконані, що в закупівлях, де є конкуренція між багатьма постачальниками, цей механізм спонукатиме бізнес активно змагатися між собою та пропонувати державі найвигідніші ціни», — коментує директор ДП «Прозорро» Микола Ткаченко.

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Водночас постанова також передбачає, що замовник може самостійно прийняти рішення про проведення відкритих торгів без аукціону, якщо надасть обґрунтування цього рішення. Така опціональність аукціону в Prozorro дозволить гнучко реагувати на ситуацію з енергопостачанням або іншими форс-мажорами, викликаними війною. За відсутності трираундового аукціону перемагатиме той учасник, який подав найнижчу ціну на етапі подання пропозиції

Крім того, сьогодні набрала чинності ще низка важливих змін у правилах публічних закупівель на час воєнного стану:

Державна аудиторська служба України отримала право здійснювати моніторинг за прямими договорами. Це допоможе контролювати, чи правомірно замовники укладають прямі контракти замість проведення процедур у Prozorro;

в закупівлях зможуть брати участь компанії, активи яких передані до АРМА;

закупівлі за кредитні кошти міжнародних організацій можуть проводитися в системі Prozorro, але з урахуванням додаткових умов та вимог цих організацій. Відзначимо, що вже 30 червня в Prozorro буде реалізована процедура закупівлі за правилами Світового банку.

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