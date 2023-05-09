Закупівлі за стандартами Світового банку в Prozorro запрацюють до кінця червня — Finance.ua
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Закупівлі за стандартами Світового банку в Prozorro запрацюють до кінця червня

Казна та Політика
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До кінця червня в Prozorro реалізують можливість проводити проводити закупівлі відповідно до вимог міжнародних тендерних процедур Світового банку.
Про це повідомив гендиректор Prozorro Микола Ткаченко в інтерв'ю Укрінформу.
«Ми працюємо над тим, аби в ключових моментах відповідати стандартам закупівельної політики Світового банку та інших великих донорських організацій. Першим свої рекомендації нам справді надав World Bank, і ми разом з ними синхронізували всі технічні завдання та поетапно розробляємо для них окрему процедуру», — сказав Ткаченко.
Він пояснив, що процедура передбачає опціональні аукціони, тобто коли замовник сам обиратиме, чи потрібен йому аукціон у конкретній закупівлі. А також можливість подачі пропозиції у різній валюті та власний механізм оскарження.
Кінцева мета — щоб усі закупівлі для потреб відбудови України, які будуть відбуватися за кошти міжнародних донорів, проходили через систему Prozorro.
«Процедуру для World Bank ми маємо реалізувати до кінця червня. І відповідно вони вже зможуть проводити свої закупівлі в Prozorro», — додав Ткаченко.
За матеріалами:
Економічна Правда
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