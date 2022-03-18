Відсьогодні в Україні знижуються ціни на пальне — Finance.ua
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Відсьогодні в Україні знижуються ціни на пальне

Вчора 10:00Енергетика
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Відсьогодні в Україні знижуються ціни на пальнеВідсьогодні в Україні знижуються ціни на пальне
Сьогодні, 18 березня, набувають чинності урядові рішення про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України у Facebook.
«Тепер дизпаливо буде коштувати на 5 грн дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр). Бензин — на понад 7 грн дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр)», — сказано в повідомленні.
Це відбулося завдяки вчасно ухваленим рішенням Урядом та парламентом.
«Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Таким чином, ми досягаємо балансу, коли за рахунок радикального зниження податків ціна знижується», — пояснили в Мінекономіки.
Як пояснили в міністерстві, завдяки цьому можна акумулювати достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі продуктів харчування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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