Відсьогодні українці можуть повідомити податкову про неможливість сплачувати податки через війну — Finance.ua

Відсьогодні українці можуть повідомити податкову про неможливість сплачувати податки через війну Вчора 16:03 — Казна та Політика

Відсьогодні українці можуть повідомити податкову про неможливість сплачувати податки через війну

Відсьогодні набирає чинності Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків своїх зобов’язань. Це передбачено наказом № 225 Міністерства фінансів, який набирає чинності з дня офіційного опублікування 6 вересня.

Відповідно з 6 вересня стартує подання заяв до ДПС для підтвердження неможливості виконання платником податків зобов’язань.

Заяву та підтверджуючі документи платнику слід подати до 30 вересня.

Дія цього Порядку поширюється на платників податків — фізичних осіб-резидентів України, зокрема:

самозайнятих осіб,

юридичних осіб (резидентів і нерезидентів України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, та на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів, подання звітності, виконання інших обов’язків, передбачених Кодексом або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Документом визначено перелік підстав неможливості виконання податкових обов’язків, зокрема:

втрата (знищення чи зіпсуття) первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф;

неможливість використати чи вивезти документи, комп’ютерне та інше обладнання внаслідок ведення бойових дій;

використання чи вивезення документів, комп’ютерного або іншого обладнання, пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я;

можливість витоку інформації щодо обсягів та місць зберігання пального або спирту етилового та їх знищення надалі внаслідок складання та реєстрації акцизних накладних тощо

Контролюючий орган розглядає подану заяву та документи впродовж 20 календарних днів за днем їх отримання та приймає відповідне рішення. Якщо підтверджуючих документів недостатньо — контролюючий орган направляє платнику попереднє рішення з пропозицією надати протягом 10 календарних днів конкретні додаткові документи на підтвердження зазначених у заяві підстав.

Рішення/попереднє рішення направляється платнику податків у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу ІІ Кодексу.

Рішення контролюючого органу може бути оскаржене відповідно до Кодексу в адміністративному чи судовому порядку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.