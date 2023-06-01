Відсьогодні на кордоні з Румунією по-новому пропускатимуть авто — Finance.ua

Відсьогодні на кордоні з Румунією по-новому пропускатимуть авто Сьогодні 20:29

Фото: ДПСУ

Відсьогодні, 1 червня, на кордоні з Румунією розпочне роботу пілотний проєкт із тестування системи попереднього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій, який сприятиме зменшенню черг перед пунктами пропуску.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби України.

Пілотний проєкт буде реалізовано у пунктах пропуску: «Орлівка-Ісакча»; «Порубне — Сірет»; «Красноїльськ — Вікову де Сус»; «Дякове — Халмеу».

«Тестування системи попереднього повідомлення передбачатиме визначення оптимальної кількості транспортних засобів, які приймаються прикордонними органами кожної із сторін за період однієї зміни в автомобільних пунктах пропуску, узгодження порядку взаємодії у разі виникнення надзвичайних ситуацій у пунктах пропуску, а також забезпечення ритмічності пропускних операцій на кордоні», — йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що представники Державної митної служби України та митної адміністрації Румунії погодили введення системи на українсько-румунському кордоні на період трьох місяців.

У Держмитслужбі також зазначили, що подібні проєкти вже реалізуються на ділянках кордону з іншими країнами-сусідами — членами ЄС та отримали високу оцінку від контрольних служб України та суміжних держав.

Нагадаємо, 8 травня 2023 року у 16 пунктах пропуску запрацював електронний сервіс перетину кордону «єЧерга». Система є безкоштовною та дозволяє знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Записатися в чергу можна на сайті або в мобільному додатку «єЧерга». Ключовим завданням системи є розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

УНІАН За матеріалами:

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