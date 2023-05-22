Відпустку у зв’язку з вагітністю хочуть зробити гнучкою — Finance.ua
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Відпустку у зв’язку з вагітністю хочуть зробити гнучкою

Казна та Політика
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Відпустку у зв’язку з вагітністю хочуть зробити гнучкою
Відпустку у зв’язку з вагітністю хочуть зробити гнучкою
В Україні хочуть дозволити переносити відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.
Відповідний законопроєкт № 9271 зареєстрували у Верховній Раді.
Згідно з пропозиціями, висунутими на розгляд нардепам, жінкам хочуть дозволити частково чи повністю переносити відпустку, яка надається до пологів, на період після пологів. При цьому загальна тривалість такої відпустки не зміниться.
Наразі законодавством передбачено надання 126 календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (140 календарних днів у разі народження двох і більше дітей або ускладнень під час пологів). З них 70 календарних днів надається до пологів і 56 — після.
У разі ухвалення законопроєкту, жінки зможуть переносити 70 днів повністю чи частково на післяпологовий період.
Жінки, віднесені до 1−3 категорій осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, аналогічно зможуть переносити 90 днів відпустки, передбаченої для них законодавством.
За словами авторів законопроєкту, можливість на власний розсуд і з урахуванням медичних показань розпоряджатися відпусткою дасть жінці більше часу на відновлення після пологів.
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