Відпустка без збереження заробітної плати: відповіді на поширені запитання — Finance.ua

Відпустка без збереження заробітної плати: відповіді на поширені запитання Вчора 09:18 — Особисті фінанси

Скільки разів працівник може просити надати йому відпустку за свій рахунок.

Про це пише «Кадровик».

Керуючись ч. 3 ст. 12 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-ІХ, роботодавець має право на прохання працівника надати відпустку без збереження заробітної плати на весь строк запровадження воєнного стану. Тобто, якщо працівник бажає взяти відпустку за свій рахунок на весь період дії військового стану, то законодавством не встановлено обмеження строку такого відпочинку.

Але слід зважити, що ст. 26 Закону «Про відпустки» № 504/96-ВР визначає, що така відпустка надається на строк, обумовлений угодою між працівником та роботодавцем. Таким чином, отримавши від працівника заяву на відпустку за свій рахунок, роботодавець має право відмовити у її наданні. Слід зазначити, що ініціатива надання відпустки без збереження заробітної плати завжди повинна надходити від працівника. А роботодавець, своєю чергою, може як відхилити прохання працівника про відпустку власним коштом, так і задовольнити його.

Чи надається відпустка без збереження заробітної плати в перший рік роботи, якщо відпрацьовано менше 6 місяців на другому підприємстві, а на першому місці роботи працівник відпрацював 1 місяць і під час звільнення отримав компенсацію за два дні невикористаної щорічної відпустки?

Так, надається. Відповідно до Закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР, працівники, які не використали у попередній компанії щорічну основну та додаткові відпустки (частково або повністю) й отримали за них грошову компенсацію, можуть подати заяву на перерву в роботі без збереження заробітної плати тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи не відпрацювавши при цьому безперервно шість місяців.

Як отримує відпустку працівник, який працює у компанії перший рік?

До 6 місяців роботи — працівник може взяти вихідні пропорційно до відпрацьованого часу.

Після 6 місяців роботи — працівник може брати відпустку повної тривалості.

У перший рік роботи — працівник іде відпочивати, написавши заяву.

На другому році роботи — відпочинок надається за графіком.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.