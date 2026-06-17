Відповідальність за екологічні правопорушення: які штрафи пропонують Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає суттєве збільшення розмірів штрафів за забруднення земель, повітря, води та моря. За окремі види злочинів передбачатиметься позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Про це йдетьмя в законопроєкті № 15327

Відповідно до законопроєкту, пропонується встановити, що порушення порядку здійснення оцінки впливу на довкілля, вимог екологічної безпеки під час проєктування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, каратиметься штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Також може застосовуватися позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Штрафи

Тобто штраф за таке порушення пропонується встановити від 17 тис. до 51 тис. гривень. Наразі за таке порушення передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За вищевказані дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли істотну шкоду, пропонується встановити штраф від 102 тис. до 170 тис. гривень або позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років з додатковим покаранням у вигляді заборони обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Якщо такі дії спричинили загибель людей, надзвичайну екологічну ситуацію або інші тяжкі наслідки, уряд пропонує карати винних позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

У документі зазначено, що істотною шкодою вважається шкода, яка у сто або більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Водночас для обрахунку збитків НМДГ становить не 17 гривень, а прив’язується до податкової соціальної пільги, яка дорівнює 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня поточного року.

Оскільки у 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 028 грн, то для кваліфікації правопорушень один НМДГ дорівнює 1 514 грн.

УНН За матеріалами:

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