Відомий японський автовиробник офіційно залишив російський ринок — Finance.ua

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Відомий японський автовиробник офіційно залишив російський ринок

Фондовий ринок
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Відомий японський автовиробник офіційно залишив російський ринок
Відомий японський автовиробник офіційно залишив російський ринок
Isuzu Motors остаточно пішла з російського ринку та передала акції свого заводу в Ульяновську російському Sollers.
Про це повідомляє Kyodo.
Спільне підприємство Isuzu та Sollers в Ульяновську було відкрито у 2008 році, на ньому виробляли вантажівки та пікапи. Крім рф, автомобілі з цього підприємства постачалися до Білорусі, Вірменії та Казахстану.
У 2021 році СП випустило 3700 вантажівок, що становило близько 1% від загального обсягу виробництва Isuzu у світі. З березня 2022 року, у зв’язку із запровадженням антиросійських санкцій, збірний майданчик зупинив свою роботу. У головному офісі заявляли, що це пов’язано з відсутністю постачання з Японії комплектів для збирання автомобілів. На даний момент на заводі працює близько 200 осіб.
Нагадаємо, в травні 2023 року російський ринок повністю покинули 8 міжнародних компаній. Серед них — німецький концерн Volkswagen, американська компанія Authentic Brands Group, яка володіє мережею спортивних товарів Reebok, німецький виробник шин і автомобільної електроніки Continental та інші.
За матеріалами:
mmr.ua
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