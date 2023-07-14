Відомий японський автовиробник офіційно залишив російський ринок — Finance.ua

Відомий японський автовиробник офіційно залишив російський ринок Сьогодні 22:23 — Фондовий ринок

Відомий японський автовиробник офіційно залишив російський ринок

Isuzu Motors остаточно пішла з російського ринку та передала акції свого заводу в Ульяновську російському Sollers.

Про це повідомляє Kyodo

Спільне підприємство Isuzu та Sollers в Ульяновську було відкрито у 2008 році, на ньому виробляли вантажівки та пікапи. Крім рф, автомобілі з цього підприємства постачалися до Білорусі, Вірменії та Казахстану.

У 2021 році СП випустило 3700 вантажівок, що становило близько 1% від загального обсягу виробництва Isuzu у світі. З березня 2022 року, у зв’язку із запровадженням антиросійських санкцій, збірний майданчик зупинив свою роботу. У головному офісі заявляли, що це пов’язано з відсутністю постачання з Японії комплектів для збирання автомобілів. На даний момент на заводі працює близько 200 осіб.

Нагадаємо, в травні 2023 року російський ринок повністю покинули 8 міжнародних компаній. Серед них — німецький концерн Volkswagen, американська компанія Authentic Brands Group, яка володіє мережею спортивних товарів Reebok, німецький виробник шин і автомобільної електроніки Continental та інші.

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