Відомий американський інвестор заробив $250 млн на блефі Ілона Маска щодо Twitter — Finance.ua

Відомий американський інвестор заробив $250 млн на блефі Ілона Маска щодо Twitter Вчора 18:45 — Фондовий ринок

Відомий американський інвестор заробив $250 млн на блефі Ілона Маска щодо Twitter

Інвестор-мільярдер і голова Icahn Enterprises Карл Айкан за останні місяці купив з дисконтом акцій Twitter на майже $500 млн. Викривши блеф гендиректора Tesla Ілона Маска, він заробив на цьому $250 млн.

Про це пише Business Insider

Маск погодився купити компанію Twitter за ціною $54,20 за акцію в квітні, але в наступні кілька місяців він весь час намагався відмовитися від угоди, що спровокувало судовий процес і призвело до падіння акцій Twitter.

У підсумку Айкан зміг купити акції з великою знижкою в порівнянні з запропонованою Маскою ціною. За даними видання, він купив приблизно 14 млн акцій за ціною близько $30, що дорівнює 2% всіх акцій компанії.

Ціна на акції Twitter зросла на 22% до $52 після того, як Маск запропонував завершити викуп Twitter на початково узгоджених умовах.

Частка Айкана, якщо припустити, що він її ще не продав, зараз коштує близько $750 млн, тож він отримав 50%-ий прибуток всього за кілька місяців, зазначає видання.

Айкан вирішив купити акції Twitter, тому що сумнівався, що Маск продовжить судову тяганину, яку він, навряд чи виграв би.

Деякі інвестори також заробили на акціях Twitter в останні тижні, що дозволить їм отримати прибуток від покупки Маском компанії.

Нагадаємо, 25 квітня Ілон Маск домовився з керівництвом Twitter про купівлю соцмережі за $44 млрд. А вже в середині травня бізнесмен повідомив про призупинення операції до отримання від соцмережі реальної статистики з фейкових акаунтів. На початку липня Маск відмовився від угоди під приводом, що Twitter не надав йому даних для незалежної оцінки кількості ботів та спам-акаунтів у соцмережі.

Після цього акції соцмережі впали на 25% з 13 квітня — дня, коли Маск погодився на угоду про поглинання Twitter. Потім Twitter подав до суду на Маска. Компанія звинувачує мільярдера в порушенні умов угоди про купівлю соцмережі і вимагає довести угоду до кінця. 29 липня Маск подав зустрічний позов.

5 жовтня стало відомо, що Маск пропонує повернутися до своєї початкової пропозиції щодо купівлі соцмережі Twitter за $44 млрд. Про нову пропозицію бізнесмен повідомив керівництво Twitter у листі. Пропозиція про поновлення угоди з’явилася перед розглядом позову корпорації проти бізнесмена, в якому Twitter вимагає завершення процедури купівлі. Засідання у суді Делавера заплановане на 17 жовтня.

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