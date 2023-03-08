Відома дата презентації та характеристики бюджетного флагмана Poco F5 5G — Finance.ua

Відома дата презентації та характеристики бюджетного флагмана Poco F5 5G Сьогодні 03:23 — Фондовий ринок

Глобальна версія Poco F5 успішно пройшла сертифікаційні формальності у США. Раніше пристрій засвітився в лістингу IMEI і був схвалений для продажу на території Індії.

У базі даних штатівського регулятора FCC перспективна новинка фігурує під кодом 23049RAD8C і згадана з трьома варіантами пам’яті (8/128, 8/256 та 12/256 Гб). Управляти глобальним варіантом смартфона буде тандем прошивок Android 13/MIUI 14. У лістингу також йдеться про підтримку апаратом двох СІМ-ок, дводіапазонного WiFi, інфрачервоного бластера, технології 5G та «блютуза».

Poco F5 5G, з високою ймовірністю, є клоном Redmi Note 12T для Піднебесної, який може дебютувати в березні. Ключові особливості останнього — екран AMOLED 6,67"/120 Гц/FHD+ із піддисплейним TouchID, чип-система SD7+ Gen1, АКБ на 5000 мА/год. із ЗУ на 67W та тильна камера на 50/8/2 Мп.

Прем’єрний показ Poco F5 має відбутися за кілька тижнів після дебюту китайського «брата». Ймовірний термін прем’єри світової версії — квітень місяць.

prostomob За матеріалами:

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