Відома дата презентації та характеристики бюджетного флагмана Poco F5 5G — Finance.ua
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Відома дата презентації та характеристики бюджетного флагмана Poco F5 5G

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Глобальна версія Poco F5 успішно пройшла сертифікаційні формальності у США. Раніше пристрій засвітився в лістингу IMEI і був схвалений для продажу на території Індії.
У базі даних штатівського регулятора FCC перспективна новинка фігурує під кодом 23049RAD8C і згадана з трьома варіантами пам’яті (8/128, 8/256 та 12/256 Гб). Управляти глобальним варіантом смартфона буде тандем прошивок Android 13/MIUI 14. У лістингу також йдеться про підтримку апаратом двох СІМ-ок, дводіапазонного WiFi, інфрачервоного бластера, технології 5G та «блютуза».
Poco F5 5G, з високою ймовірністю, є клоном Redmi Note 12T для Піднебесної, який може дебютувати в березні. Ключові особливості останнього — екран AMOLED 6,67"/120 Гц/FHD+ із піддисплейним TouchID, чип-система SD7+ Gen1, АКБ на 5000 мА/год. із ЗУ на 67W та тильна камера на 50/8/2 Мп.
Прем’єрний показ Poco F5 має відбутися за кілька тижнів після дебюту китайського «брата». Ймовірний термін прем’єри світової версії — квітень місяць.
За матеріалами:
prostomob
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