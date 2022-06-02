Відновлення України має вести до її членства в ЄС – Литва — Finance.ua

Відновлення України має вести до її членства в ЄС – Литва

Вчора 07:44 — Казна та Політика

Міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте заявила, що Європейський Союз повинен мобілізувати фінансові ресурси, щоб допомогти Україні вижити та оговтатися від війни, а відновлення країни має призвести до її членства у блоці.

Про це повідомляє портал Delfi

«Реакція Європи має бути єдиною і сильною, такою, яку ми зовсім недавно продемонстрували у боротьбі з пандемією. Ми маємо не тільки ще більше посилити тиск на росію за допомогою санкцій, а й мобілізувати фінансові ресурси, щоб допомогти Україні вижити та оговтатися від війни. Ми маємо домогтися того, щоб реконструкція та реорганізація країни призвели до членства України в Європейському Союзі», — зазначила Скайсте.

За словами міністра, члени спільноти мають бути зацікавлені у вступі України, оскільки членство країни в ЄС було б взаємовигідним як в економічній сфері, так і з погляду геополітичної безпеки.

Міністр також зазначила, що приклад відмови Литви від російських енергоресурсів може надихнути інші країни ЄС на зміцнення енергетичної незалежності Європи та вжиття додаткових заходів щодо санкцій проти росії.

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