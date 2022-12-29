Відмовили у законній відстрочці від мобілізації — адвокат пояснила, що робити військовозобов`язаним — Finance.ua

Відмовили у законній відстрочці від мобілізації — адвокат пояснила, що робити військовозобов`язаним Сьогодні 16:20 — Казна та Політика

Відмовили у законній відстрочці від мобілізації — адвокат пояснила, що робити військовозобов`язаним

В Україні продовжується загальна мобілізація, в рамках якої до армії призивають усіх військовозобов’язаних українців, віком від 18 до 60 років, при умові, що вони не мають обмежень через стан здоров’я. Це ж стосується громадян, які не мають підстав для отримання відстрочки від військової служби.

Чому громадяни, які належать до категорії винятків та, в рамках чинного законодавства мають право на відстрочку від призову на службу під час мобілізації та воєнного стану, скаржаться, що їм відмовили у наданні відстрочки, розповідає «Телеграф».

За словами адвоката Анастасії Іванченко, у її практиці бували випадки, коли у територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відмовляли українцям. Вона також додала, що в країні розширили перелік громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації:

не приймали у призовника заяву та документи, які підтверджують його право на відстрочку;

брали документи, проте не ставили помітку щодо їх отримання;

приймали документи, проте не видавали довідку щодо цього;

вимагали надати інші документи, які не потрібні (довідку про здійснення догляду за особою, яка має інвалідність; довідку про компенсацію коштів тощо).

Правозахисниця відзначає, що у вищевказаних ситуаціях навіть юридично підковані люди можуть розгубитись, та поділилася власним досвідом щодо дієвих заходів для вирішення подібних інцидентів.

«Коли особа має законні підстави для отримання відстрочки, але їй відмовляються її надати, є адвокатські запити та скарги. На практиці, коли до військкомату звертається адвокат на користь військовозобов’язаного, це мотивує співробітників військкомату більш оперативно реагувати на порушення прав військовослужбовців та відповідно реагувати на усунення таких порушень», — розповіла вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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