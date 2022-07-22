Відмова від зобов’язань в "зеленій" енергетиці підірве міжнародний імідж України, — асоціації — Finance.ua
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Відмова від зобов’язань в "зеленій" енергетиці підірве міжнародний імідж України, — асоціації

Енергетика
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Провідні асоціації відновлюваної енергетики застерігають уряд від різкої зміни правил роботи ринку «зеленої» енергетики, що може негативно вплинути на імідж України і її інвестиційну привабливість.
Про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) у Facebook.
«Асоціації надали вичерпну аргументацію щодо наслідків, з якими може стикнутись ринок ВДЕ після зміни системи підтримки сектору, зокрема скасування чинної системи підтримки на основі „зелених“ тарифів (feed-in tariff). Асоціації застерігають, що подібні примусові зміни на ринку призведуть до арбітражних позовів, порушать гарантії держави та призведуть до негативного впливу на імідж України в процесі подальшої підготовки до членства України в ЄС», — йдеться в заяві.
До того ж, зміни у підтримці виробників з ВДЕ, зокрема скасування «зеленого» тарифу, не зніме питання дефіциту коштів Гарантованого покупця, які мають бути покриті шляхом інших джерел, вважають в профільних асоціаціях.
Виробники «зеленої» енергії сподіваються, що ДП «Гарантований покупець» не стане пропонувати державним органам влади будь-які схеми чи механізми, які передбачають зміну системи підтримки сектору відновлюваної енергетики, а подальші державні ініціативи щодо внесення будь-яких змін у функціонування ринку ВДЕ будуть розглядатись із залученням виробників електроенергії з ВДЕ, профільних асоціацій та приватних інвесторів.
Нагадаємо, Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт «зеленої» енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та «зелений» курс оцінені в 130 млрд доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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