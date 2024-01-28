Відмова від крони заради євро: якій валюті надають перевагу чехи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відмова від крони заради євро: якій валюті надають перевагу чехи

Валюта
43
Відмова від крони заради євро: якій валюті надають перевагу чехи
Відмова від крони заради євро: якій валюті надають перевагу чехи
Агентство Median провело дослідження про те, яка частина чехів готова перейти з крони на євро. Адже під час свого новорічного звернення президент Чехії підтримав перехід країни на європейську валюту.
Про це повідомляє iRozhlas.
Дві третини чехів, а це 68% опитуваних, не вважають вигідною для себе відмову від крони та перехід на євро. Водночас зворотний погляд висловили 21% опитаних. Ще 11% респондентів — не визначились із думкою.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Також дослідники визначили, чи хотіли б чехи проведення референдуму щодо переходу на євро. Відтак:
  • 60% - відповіли ствердно;
  • 35% - ідея не сподобалася;
  • 5% - відповісти не змогли.
Найчастіше про вигоди від запровадження євро говорять студенти — 45%, а також бізнесмени — 40%.

Дискусії щодо переходу на євро

Обговорення в Чехії щодо переходу на євро відновилися після новорічного звернення президента Петра Павла. Він підтримав відмову від крони та висловив думку, що євро є логічним майбутнім для економіки країни, яка орієнтована на експорт.
«Настав час через роки почати робити конкретні кроки, які призведуть нас до виконання цього зобов’язання», — закликав президент Чехії.
Однак, чеський Мінфін не бачить сенсу займатися переведенням країни в зону євро, оскільки адже економіка країни поки не відповідає жодному з критеріїв.
Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.