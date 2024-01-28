Відмова від крони заради євро: якій валюті надають перевагу чехи — Finance.ua

Відмова від крони заради євро: якій валюті надають перевагу чехи Сьогодні 05:47 — Валюта

Відмова від крони заради євро: якій валюті надають перевагу чехи

Агентство Median провело дослідження про те, яка частина чехів готова перейти з крони на євро. Адже під час свого новорічного звернення президент Чехії підтримав перехід країни на європейську валюту.

Про це повідомляє iRozhlas

Дві третини чехів, а це 68% опитуваних, не вважають вигідною для себе відмову від крони та перехід на євро. Водночас зворотний погляд висловили 21% опитаних. Ще 11% респондентів — не визначились із думкою.

Також дослідники визначили, чи хотіли б чехи проведення референдуму щодо переходу на євро. Відтак:

60% - відповіли ствердно;

35% - ідея не сподобалася;

5% - відповісти не змогли.

Найчастіше про вигоди від запровадження євро говорять студенти — 45%, а також бізнесмени — 40%.

Дискусії щодо переходу на євро

Обговорення в Чехії щодо переходу на євро відновилися після новорічного звернення президента Петра Павла. Він підтримав відмову від крони та висловив думку, що євро є логічним майбутнім для економіки країни, яка орієнтована на експорт.

«Настав час через роки почати робити конкретні кроки, які призведуть нас до виконання цього зобов’язання», — закликав президент Чехії.

Однак, чеський Мінфін не бачить сенсу займатися переведенням країни в зону євро, оскільки адже економіка країни поки не відповідає жодному з критеріїв.

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