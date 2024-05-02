Відкривайте рахунки для юридичних осіб у ПУМБ онлайн за 10 хвилин! — Finance.ua
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Відкривайте рахунки для юридичних осіб у ПУМБ онлайн за 10 хвилин!

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Відкривайте рахунки для юридичних осіб у ПУМБ онлайн за 10 хвилин!
Відкривайте рахунки для юридичних осіб у ПУМБ онлайн за 10 хвилин!
З думкою про юридичних осіб та їх комфорт Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) запровадив новий сервіс дистанційного відкриття поточних рахунків, залишивши у минулому відвідування відділень та паперові документи.
Процес дуже швидкий та економить найдорогоцінніше для тих, хто займається бізнесом — час. Протягом всього 10 хвилин юридична особа має можливість отримати рахунок у ПУМБ та доступ до цілої бізнес-екосистеми: інтернету-банкінгу та мобільного застосунку ПУМБ Digital Business.
Все, що потрібно мати керівнику компанії - це ID-картку або закордонний паспорт та активний Дія.Підпис у застосунку Дія.
Далі лише знадобиться:
  • Натиснути «Відкрити рахунок» та обрати спосіб «Ідентифікація через Дію»;
  • Ознайомитись з «Умовами відкриття рахунку онлайн»;
  • Ввести номер телефону керівника та підтвердити його OTP-паролем;
  • Надіслати копію паспорта керівника через застосунок Дія;
  • Обрати юридичну особу, для якої необхідно відкрити рахунок;
  • Заповнити анкетні дані;
  • Та підписати заяву на приєднання до договору банківського обслуговування за допомогою Дія.Підпису.
Ось і все — рахунок відкрито! Логін та пароль для здійснення входу у ПУМБ Digital Business будуть надіслані користувачу автоматично.
«Ми довго працювали над тим, аби всі переваги дистанційного обслуговування у ПУМБ стали доступними не тільки фізичним особам-підприємцям, а й юридичним особам. Сьогодні ми з гордістю анонсуємо можливість онлайн-відкриття рахунку у банку і для компаній. Багато зусиль було зосереджено на тому, щоб зробити процес легким, а головне швидким. З початку року ми вже відкрили більше 220 рахунків повністю дистанційно з середнім таймінгом всього у 10 хвилин» — ділиться Масюк Максим, начальник управління Digital розвитку малого бізнесу ПУМБ.
Бажаєте переконатися у швидкості вже зараз? Переходьте за посиланням та відкривайте рахунок для юридичних осіб онлайн у ПУМБ сьогодні.
За матеріалами:
ПУМБ
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