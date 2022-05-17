Відкрити рахунок за кордоном: про що потрібно пам’ятати — Finance.ua

Відкрити рахунок за кордоном: про що потрібно пам’ятати

Вчора 13:20 — Особисті фінанси

Відкриття рахунку у класичному банку за кордоном залежить від країни, в який ви перебуваєте. Як правило, чим далі від кордону з Україною, тим менше пільг і змін для українців після початку повномасштабної війни.

Купити запис конференції можна за посиланням. Про це під час онлайн-конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, розповів керівник практики Банківського та фінансового права адвокатського об’єднання PwC Legal в Україні Вадим Романюк.

«На території Європейського Союзу є загальне правило. Згідно з європейською директивою про тимчасовий захист, українські переселенці, біженці мають право на всій території ЄС, зокрема на отримання тимчасового дозволу на проживання. Маючи такий дозвіл, ви маєте право на банківський рахунок. Безкоштовно або за розумну плату. Основний банківський рахунок (Basic bank account) дає доступ до основних послуг, які необхідні для життя, для зарахування коштів, переказу коштів онлайн, зняття готівки тощо. У кожній країні є свої нюанси, але вони не настільки суттєві», — зазначив він.

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За словами Романюка, у країнах-сусідках України можна знайти безкоштовні банківські рахунки, для відкриття якого знадобиться мінімальний пакет документів.

«Можу сказати про Польщу, до якої виїхало найбільше наших громадян. Більшість банків Польщі дозволяють відкривати рахунок з мінімальним пакетом документів. У багатьох — потрібно надати лише паспорт. Відкривається рахунок у відділенні. У декотрих банках вимагають польський номер телефону, десь — декларацію про прибуття до Польщі після 24 лютого 2022 року. PESEL у більшості банках непотрібний», — розповів юрист.

Вадим Романюк нагадав, що в Європейському Союзі також існує фінансовий моніторинг, який не набагато кращий від українського. Вам так само доведеться підтверджувати звідки у вас взялися гроші.

«Для цього потрібно розуміти, якими коштами ви оперуєте. Є порогові операції: 10-15 тис. євро (залежить від країни). Якщо ви оперуєте у межах цієї суми, то жодних проблем з європейським банком у вас не має виникнути. А от якщо сума переказу, або ви вносите готівку понад 10-15 тис. євро, треба бути готовим, що вам доведеться обґрунтувати з наданням відповідних документів звідки у вас ці кошти», — пояснив Романюк.

Він також звернув увагу, що для багатьох країн і банків резидентство чи громадянство України досі може залишатися індикатором високого ризику.

«У Польщі та найближчих до України країнах ставлення змінюється, але не дивуйтеся, що, умовно, у Франції, Італії чи Німеччині до вас прискіпливіше поставляться, хоча особливих проблем не має виникати», — зазначив експерт.

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