Відкриття портів для експорту металу дасть більш ніж півмільярда доларів щомісяця, - федерація — Finance.ua

Відкриття портів для експорту металу дасть більш ніж півмільярда доларів щомісяця, - федерація Вчора 06:13 — Казна та Політика

Угоду про морський «зелений коридор» необхідно розширити для експорту металу та руди. Це забезпечить щомісячний притік валюти у країну у розмірі понад 600 мільйонів доларів, та допоможе відновити виробництво у секторі ГМК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Федерації металургів України Сергія Біленького.

«Зараз металургійна галузь зіткнулася із безпрецедентними викликами. У нас на сьогодні металургійні комбінати зменшили обсяги виробництва продукції на 84%, гірничозбагачувальні — на 75%. Прогнозуємо, що така ситуація буде зберігатися і навіть погіршуватися, якщо нічого не зробити. Розблокування портів було б дуже гарною ідеєю. До війни через морські порти у нас експортувалося понад 60% продукції гірничо-металургійного комплексу», — зауважив Біленький.

За його словами, експортні потужності аграрного і металургійного сектору співмірні, і металурги могли б забезпечувати валюти стільки ж, скільки очікується від експорту сільськогосподарської продукції — тобто, понад 600 мільйонів доларів на місяць.

«Якби в нас був Маріуполь, ми могли б говорити про мільярд (надходжень щомісяця. — Ред.). Але поки що ми не знаємо, в якому стані перебувають ті металургійні підприємства, які там залишились. Відомо, що „Азовсталь“ зазнала дуже значних пошкоджень. Що стосується комбінату імені Ілліча — взагалі жодної інформації. Тому агропромисловий і гірничометалургійний комплекси могли б давати співставні суми валютних надходжень. Але для цього потрібно розблокувати морські порти і зробити заходи державної підтримки», — підкреслив Біленький.

Нагадаємо, раніше в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) також заявили, що розширення «зернового коридору» для експорту продукції ГМК дасть Україні потужне джерело надходження валюти, яке допоможе стабілізувати курс гривні та тримати його у контрольованому коридорі.

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