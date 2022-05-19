Відкриття бізнесу в Угорщині: які особливості — Finance.ua
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Відкриття бізнесу в Угорщині: які особливості

Вчора 08:02Особисті фінанси
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Відкриття бізнесу в Угорщині: які особливостіВідкриття бізнесу в Угорщині: які особливості
Бізнес в Угорщині може провадитись як громадянами держави, так і іноземцями та особами без громадянства. Єдиний документ, який потрібен з самого початку, — паспорт громадянина України. Інші документи або не потрібні, або отримуються у процесі реєстрації бізнесу.
Про це розповів під час онлайнової конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, партнер юридичної компанії Everlegal Олександр Ружицький. Купити запис конференції можна за посиланням.
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«В Угорщині реєстрацію бізнесу роблять адвокати — вони мають доступ до урядового порталу. Цікавинка, якої я не зустрічав в інших країнах, пов’язана з індивідуальним підприємництвом. Коли ви звертаєтесь до сертифікованого адвоката, і він надає вам виписку про статистичний і податковий код, після чого ви можете здійснювати свою господарську діяльність», — каже Олександр Ружицький.
Реєстрація ж юридичної особи подібна до інших країн:
Відкриття бізнесу в Угорщині: які особливості
«Цікава угорська особливість — у компанії обов’язково має бути бухгалтер, його треба найняти», — звертає увагу правник.

Податки для бізнесу в Угорщині

Орієнтиром можуть служити ці цифри, але потрібно докладніше вивчати тему, якщо ви обираєте Угорщину для ведення бізнесу:
Відкриття бізнесу в Угорщині: які особливості

В якій країні відкрити IT компанію

За матеріалами: Finance.ua
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