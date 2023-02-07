Відключення світла в Києві можуть стати тривалішими — Finance.ua

Відключення світла в Києві можуть стати тривалішими Сьогодні 10:44 — Енергетика

Наразі генерація в Україні зросла, але з пониженням температури зростає і споживання електроенергії.

Оскільки наступний тиждень, за прогнозами, буде холодним, відключення в столиці можуть стати тривалішими, повідомив глава енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

«За прогнозами тиждень буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться. Цілком імовірно, що колегам доведеться застосовувати більш тривалі відключення. Хоча генерація зросла, але через морози зростає і споживання. Також мережеві обмеження НЕК не дають можливості системі працювати повноцінно. Крім того, сніг і мороз можуть бути причиною додаткових аварій на лініях. Тому прошу обережно користуватися електроприладами. У разі аварій звертайтеся до ОСББ або до колег з ОСР», — повідомив він.

За словами Коваленка, на вівторок, 7 лютого, «Укренерго» надав такі обмеження: Київ — 1147 МВт на день та 768 МВт вночі, Дніпро — 1707 МВт на день та 1652 МВт на ніч.

Днем раніше «Укренерго» встановлював обмеження в Києві у середньому 1152 МВт, у Дніпропетровській області — 1422 МВт на час з 6:00 до 24:00.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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