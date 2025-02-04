Відключення світла 4 лютого: де діятимуть графіки у вівторок — Finance.ua

Відключення світла 4 лютого: де діятимуть графіки у вівторок
У деяких областях України сьогодні, 4 лютого, не буде світла. Енергетики повідомили про застосування екстрених відключень.
Компанія ДТЕК повідомила, що світло вимикатимуть жителям Дніпропетровської та Донецької областей.
«За командою Укренерго в Дніпропетровській та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення», — йдеться в повідомленні.
При цьому в АТ «Сумиобленерго» заявили, що в області введено графіки аварійних відключень.
«За вказівкою Укренерго, сьогодні з 07:38 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги», — уточнили в обленерго.
Також не буде світла в Кіровоградській області. У «Кіровоградобленерго» повідомили, що за розпорядженням «Укренерго» за режимом роботи Об’єднаної енергетичної системи України з 07:42 також введено в дію графік аварійних відключень.
Варто зазначити, що це вже другий день поспіль, коли в Україні застосовують графіки відключень світла після тривалого періоду без відключень.
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