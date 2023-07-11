Відбулися перші торги на Prozorro щодо відбудови зруйнованих багатоповерхівок — Finance.ua

Відбулися перші торги на Prozorro щодо відбудови зруйнованих багатоповерхівок
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області 10 липня провела перші торги на ремонт багатоповерхівок, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії проти України у чотирьох передмістях столиці: Бучі, Макарові, Вишгороді та Бородянці. Про це повідомляється в системі Prozorro.
→ Буча, дев’ятиповерхівка на Яблунській, 17 — ТОВ «Нідком», 82 млн грн→ Буча, п’ятиповерхівка в ЖК «Нова Буча» на вулиці Бориса Гмирі, 11/6 — ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Атлант», 80,3 млн грн→ Макарів, вул. Дмитрія Ростовського, 62 — ТОВ «Класика комфорту», 49,5 млн грн→ Макарів, вул. Проєктна, 10 — ТОВ «І.Б.К. Девелопмент», 63,3 млн грн→ Вишгород, вул. Грушевського, 1 — ТОВ «Євроелітбуд», 85,4 млн грн→ Бородянка, адміністративна будівля на вул. Центральна, 331 — ПП «Реалбудсервіс-транс», 26,3 млн грн
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