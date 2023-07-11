Відбулися перші торги на Prozorro щодо відбудови зруйнованих багатоповерхівок — Finance.ua

Відбулися перші торги на Prozorro щодо відбудови зруйнованих багатоповерхівок Сьогодні 17:34 — Нерухомість

Відбулися перші торги на Prozorro щодо відбудови зруйнованих багатоповерхівок

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області 10 липня провела перші торги на ремонт багатоповерхівок, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії проти України у чотирьох передмістях столиці: Бучі, Макарові, Вишгороді та Бородянці. Про це повідомляється в системі Prozorro.

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