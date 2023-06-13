Відбудова України: ЄС запровадить «воєнне страхування» для приватного бізнесу — Finance.ua

Відбудова України: ЄС запровадить «воєнне страхування» для приватного бізнесу Сьогодні 19:49

Відбудова України: ЄС запровадить «воєнне страхування» для приватного бізнесу

Євросоюз працює з міжнародними партнерами, щоб створити умови для залучення приватних інвестицій та бізнесу до відбудови України, а також запровадить «воєнне страхування» ризиків, що дозволить розпочати проєкти ще до завершення війни.

Про це сьогодні у Страсбурзі під час слухань в Європейському Парламенті щодо гуманітарних наслідків та наслідків для довкілля руйнування греблі у Новій Каховці заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

«Відсутність воєнного страхування у більшості з країн-членів (ЄС) розглядається як бар'єр для залучення приватного сектору до відбудови України. Ми продовжуємо обговорення з кількома партнерами, включаючи Велику Британію та ЄБРР, щодо потенційного створення інструменту, який міг би стимулювати страховий бізнес до започаткування політики „воєнного страхування“ для України. ЄС також працює з ЕБРР над створенням фонду у 40 мільйонів (євро) для підтримки малих та середніх підприємств», — сказав представник Єврокомісії.

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Він окремо наголосив, що процес реконструкції та відбудови України не може чекати до завершення війни, в деяких регіонах може розпочатися вже зараз. Єврокомісія, за його словами, буде продовжувати уважний моніторинг змін у ситуації, в міру розвитку подій під час війни.

При цьому Валдіс Домбровскіс окремо наголосив: процеси відновлення країни мають супроводжуватися продовженням реформ, які покращать бізнес-середовище та наблизять Україну до членства в Європейському Союзі.

«Громадський сектор відіграватиме важливу роль у наданні гарантій та інших інструментів із зниження ризиків, зокрема, для страхування, щоб залучити інвестиції та приватний сектор до відбудови України. Це буде особливо важливим для відновлення торгівлі та комерційних потоків. Європейська Комісія готується до заснування фонду для надання додаткових гарантій для експортно-орієнтованих агентств, щоб вони могли продовжувати експорт ЄС для компаній в Україні», — зауважив виконавчий віце-президент Європейської Комісії.

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Він підкреслив, що важливо тримати тему України високо у порядку денному європейських лідерів та продовжувати непохитну підтримку країні з боку ЄС. У ході вербальної оцінки Єврокомісія зробить оцінку ходу реформ та імплементації Україною семи наданих ЄК рекомендацій на шляху Європейської інтеграції України.

За словами представника Єврокомісії, прогрес України у реформах є вражаючим, особливо в умовах війни, але все ще є робота, яка має бути завершена. Європейська Комісія та Делегація ЄС у Києві тісно співпрацюють навколо цього з українськими партнерами.

«Важливо, що ЄС надсилає послання для України та для партнерів про готовність забезпечити стійку та передбачувану фінансову допомогу для України після 2023 року. ЄС відіграватиме особливу роль у відбудові України, і ці зусилля із відновлення мають йти пліч-о-пліч з реформами, що дозволять збудувати сучасну та стійку країну, яка буде рухатися до ЄС. Єврокомісія працює над пропозиціями у цій сфері, які, ймовірно, будуть супроводжуватися середньостроковим переглядом багаторічної фінансової перспективи ЄС», — додав Валдіс Домбровскіс.

Він зауважив, що ці та інші теми будуть обговорюватися наступного тижня у Лондоні, де відбудеться міжнародна конференція з реконструкції України.

Укрінформ За матеріалами:

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