США виділяють $437 тисяч на підтримку реформ і відновлення України — Finance.ua
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США виділяють $437 тисяч на підтримку реформ і відновлення України

Казна та Політика
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США виділяють $437 тисяч на підтримку реформ і відновлення України
США виділяють $437 тисяч на підтримку реформ і відновлення України
США виділяють Україні $437 тисяч на реалізацію програми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), спрямованої на підтримку реформ, відновлення та реконструкції України.
Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.
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Американський внесок профінансує економічний аналіз України для виявлення прогалин та визначення пріоритетів реформ, необхідних для забезпечення більш широких зусиль з відновлення.
Наразі Сполучені Штати надали $19,25 млрд бюджетної підтримки, щоб дозволити уряду України виплачувати зарплати службам реагування та урядовцям, виконувати пенсійні зобов’язання та забезпечувати роботу лікарень, зазначили у Держдепі.
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Сполучені Штати та ОЕСР продовжують поглиблювати та зміцнювати свою співпрацю з Україною з метою підтримки її відновлення, додали у відомстві.
Організація економічного співробітництва і розвитку — міжурядова організація, що об'єднує 38 держав-членів, на які припадає понад 62% світового ВВП. Члени ОЕСР проголошують відданість принципам демократії та ринкової економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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