США виділяють $437 тисяч на підтримку реформ і відновлення України — Finance.ua

США виділяють $437 тисяч на підтримку реформ і відновлення України Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

США виділяють $437 тисяч на підтримку реформ і відновлення України

США виділяють Україні $437 тисяч на реалізацію програми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), спрямованої на підтримку реформ, відновлення та реконструкції України.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

Американський внесок профінансує економічний аналіз України для виявлення прогалин та визначення пріоритетів реформ, необхідних для забезпечення більш широких зусиль з відновлення.

Наразі Сполучені Штати надали $19,25 млрд бюджетної підтримки, щоб дозволити уряду України виплачувати зарплати службам реагування та урядовцям, виконувати пенсійні зобов’язання та забезпечувати роботу лікарень, зазначили у Держдепі.

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Сполучені Штати та ОЕСР продовжують поглиблювати та зміцнювати свою співпрацю з Україною з метою підтримки її відновлення, додали у відомстві.

Організація економічного співробітництва і розвитку — міжурядова організація, що об'єднує 38 держав-членів, на які припадає понад 62% світового ВВП. Члени ОЕСР проголошують відданість принципам демократії та ринкової економіки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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