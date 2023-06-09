США озвучили Україні умови для отримання грошей — Finance.ua

США озвучили Україні умови для отримання грошей Сьогодні 11:22

США озвучили Україні умови для отримання грошей

В Україні має бути незалежна судова система, відсутність корупції та вільні ЗМІ для того, щоб західні інвестори захотіли вкладати сюди свої гроші.

Про це сказала посол США в Україні Бріджит Брінк під час дискусії у «Великий день з NV . Діалоги про відновлення України», зазначивши при цьому, що українці мріють бути сильною і повноцінною частиною Європи та НАТО, але для цього потрібно досягти верховенства права.

«Щоб досягти цієї мети потрібна одна фундаментальна річ — відкрите та вільне суспільство, яке базується на верховенстві права. І я знаю, що це те, за що українські лідери і суспільство борються, і це те, що ми підтримуємо», — заявила поссол.

Вона додала, що цей рух до Європи та НАТО також буде приваблювати приватних інвесторів, що в свою чергу допоможе відновити економіку та успіх України.

«Інвестори в Україні та США, з якими я спілкувалася мають певні вимоги, щоб вкладати свої гроші. Це незалежна судова система, мінімальний рівень корупції, сильне корпоративне управління, вільна преса та сильне громадянське суспільство», — сказала вона.

Брінк запевнила, що США продовжать підтримку України у нагальних потребах. В тому числі підготуватись до наступного опалювального сезону і зробити децентралізовану енергетику в Україні, яка буде більш захищеною.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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