Відбудова "Мрії": у ДП "Антонов" розповіли, як збираються відновлювати літак — Finance.ua
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Відбудова "Мрії": у ДП "Антонов" розповіли, як збираються відновлювати літак

Вчора 18:04Казна та Політика
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Відбудова "Мрії": у ДП "Антонов" розповіли, як збираються відновлювати літакВідбудова "Мрії": у ДП "Антонов" розповіли, як збираються відновлювати літак, www.radiosvoboda.org
У пресслужбу держпідприємства «Антонов» надходять численні запити щодо розвитку програми відновлення Ан-225 «Мрія», яку знищили російські окупаційні війська на аеродромі Гостомеля.
Про це сказано в повідомленні ДП «Антонов».
Це легендарний та унікальний літак, який був найбільшим у світі. Його знищення стало ударом не лише для підприємства «Антонов», а й для мирних громадян України й всієї світової спільноти.
Тож на підприємстві сказали, що відновлення «Мрії» для них — «надважливе завдання».
У ДП «Антонов» пояснили, що деякі основні агрегати для планера літака є в наявності. Проте нова «Мрія» має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності й бути обладнана відповідно до переліку завдань, які вона буде виконувати.
"Це вимагатиме проведення великого обсягу розрахунково-конструкторських робіт, обрання та закупівлі відповідних комплектуючих, проведення програми випробувань та інше. Безумовно, цей проєкт буде здійснюватися в широкій міжнародній кооперації, за участю провідних компаній та підприємств глобальної авіаіндустрії",— сказали у пресслужбі.
Обсяг фінансування та можливість використовувати компоненти Ан-225, який зруйнували росіяни, визначатиме спеціальна комісія, яку наразі створюють під егідою ДК «Укроборонпром».
Джерела фінансування визначатиме держава.
Небайдужі люди вже надіслали кошти до фонду відновлення «Мрії». В «Антонов» пообіцяли, що їх використають винятково для реалізації проєкту з відбудови літака. І «з прозорим звітуванням за кожну витрачену гривню чи долар».
Щодо термінів, наразі говорити про них передчасно, адже програма має бути ретельно опрацьована.

Скільки коштуватиме нова «Мрія»

За матеріалами: Телеканал 24
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