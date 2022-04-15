Відбудова "Мрії": у ДП "Антонов" розповіли, як збираються відновлювати літак — Finance.ua

Відбудова "Мрії": у ДП "Антонов" розповіли, як збираються відновлювати літак

Вчора 18:04 — Казна та Політика

Відбудова "Мрії": у ДП "Антонов" розповіли, як збираються відновлювати літак, www.radiosvoboda.org

У пресслужбу держпідприємства «Антонов» надходять численні запити щодо розвитку програми відновлення Ан-225 «Мрія», яку знищили російські окупаційні війська на аеродромі Гостомеля.

Про це сказано в повідомленні ДП «Антонов»

Це легендарний та унікальний літак, який був найбільшим у світі. Його знищення стало ударом не лише для підприємства «Антонов», а й для мирних громадян України й всієї світової спільноти.

Тож на підприємстві сказали, що відновлення «Мрії» для них — «надважливе завдання».

У ДП «Антонов» пояснили, що деякі основні агрегати для планера літака є в наявності. Проте нова «Мрія» має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності й бути обладнана відповідно до переліку завдань, які вона буде виконувати.

"Це вимагатиме проведення великого обсягу розрахунково-конструкторських робіт, обрання та закупівлі відповідних комплектуючих, проведення програми випробувань та інше. Безумовно, цей проєкт буде здійснюватися в широкій міжнародній кооперації, за участю провідних компаній та підприємств глобальної авіаіндустрії",— сказали у пресслужбі.

Обсяг фінансування та можливість використовувати компоненти Ан-225, який зруйнували росіяни, визначатиме спеціальна комісія, яку наразі створюють під егідою ДК «Укроборонпром».

Джерела фінансування визначатиме держава.

Небайдужі люди вже надіслали кошти до фонду відновлення «Мрії». В «Антонов» пообіцяли, що їх використають винятково для реалізації проєкту з відбудови літака. І «з прозорим звітуванням за кожну витрачену гривню чи долар».

Щодо термінів, наразі говорити про них передчасно, адже програма має бути ретельно опрацьована.

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