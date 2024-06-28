Від творців Bugatti: у Хорватії розробили безпілотне таксі (фото) — Finance.ua

Від творців Bugatti: у Хорватії розробили безпілотне таксі (фото) 28.06.2024, 02:17 — Технології&Авто

Від творців Bugatti: у Хорватії розробили безпілотне таксі (фото)

Хорватська компанія Rimac, відома своїми електричними суперкарами та участю в розробці нового Bugatti Tourbillion, відкрила для себе новий напрямок діяльності. У Загребі вона презентувала новий бренд Verne (названий на честь Жуля Верна), який випускатиме безпілотні електричні таксі. Про це повідомляє видання Autocar.

Представили і першу модель безпілотного таксі — компактний двомісний хетчбек зі зсувними дверима та великою площею скління. Розробники пояснили, що за статистикою, більшість таксі в Європі перевозять 1−2 пасажирів.

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У салоні Rimac Verne немає ані керма, ані педалей, а на лобовому склі не встановили двірники. Електромобіль повністю автономний — автопілот для нього розробляє компанія Mobileye з Ізраїлю.

Салон оздоблений антивандальними матеріалами, а в даху є кругла панорамна секція. Крісла можна розкласти і мандрувати напівлежачи.

На передній панелі встановлено величезний 43-дюймовий дисплей, також є акустика з 17 динаміками. Керувати маршрутом чи функціями мультимедіа можна через спеціальний тачскрін або ж за допомогою мобільного додатка.

Перші безпілотні таксі Rimac Verne почнуть курсувати у Загребі з 2026 року, а через рік вони з’являться у Великій Британії та Німеччині. Загалом закупку електрокарів Verne вже підтвердили 11 міст Європи та Близького Сходу, ще 30 — розглядають таку можливість.

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